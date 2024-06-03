شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعرف الإنسان أنه مصاب بالوسواس القهري ومتى يجب الذهاب للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسي فى كلية الطب جامعة الأزهر، أن الوسواس القهري من الأمراض النفسية الشائعة التى يجب اكتشاف الإصابة بها مبكرا لعلاجها.

وأوضح أن كلمة وسواس تعنى فكرة سخيفة تلح عليك طوال الوقت وكلمة قهرى في الفعل أي قهرت الشخص أو أجبرته على تنفيذ الفكرة الوسواسية، مضيفا أن بعض الأشخاص لديها وسواس فقط أى فكرة فقط بدون تنفيذها والبعض الآخر عندها وسواس قهرى أى فكرة مجبرين على تنفيذها بشكل قهرى.



وتابع أن الفكرة الوسواسية تظل فكرة حتى ينفذها فتصبح وسواس قهري مثل فكرة الوضوء المنقوض فيقوم الشخص بالوضوء أكثر من مرة وكذلك غسل اليدين اكثر من مرة.

وأشار الدكتور محمد محمود حمودة إلى أن الوسواس القهري يصبح مرضا إذا كان بدرجة تسبب خلل وظيفى واجتماعي، ولا حظ أن يكون بشكل متكرر ولا يستطيع الشخص السيطرة على نفسه، وفى هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب لتشخيصه وبدء العلاج.

وأضاف أن الأفكار الوسواسية عبارة عن أفكار أو دوافع متكررة وغير مرغوب فيها تسبب ضيقًا شديدًا، أما السلوكيات القهرية فهى سلوكيات متكررة يقوم بها الشخص لتقليل القلق الناجم عن الأفكار الوسواسية.

وأوضح مدرس واستشاري الطب النفسي أن علاج الوسواس القهري يختلف حسب حالة المريض اما أن يكون عن طريق العلاج المعرفي السلوكي أو الأدوية أو بكلاهما معا.