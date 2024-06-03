شكرا لقرائتكم خبر عن مع استمرار الموجة الحارة.. نصائح للحفاظ على برودة جسمك والوقاية من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار الموجة الحارة، من المهم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة وتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس التي قد تسبب الإصابة بضربة الشمس، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" مجموعة من النصائح للوقاية من مخاطر الموجة الحارة.

- حافظ على هدوئك

من خلال البقاء معظم الوقت في مكان رطب به مراوح وتكييفات خاصة في وقت ارتفاع درجات الحرارة.

- اغمر قدميك في الماء البارد

يمكنك غمر يديك وقدميك في ماء بارد من أجل التغلب على الحر، وتبريد جسمك لأن معصميك وكاحليك لديهم الكثير من نقاط النبض، أو الأماكن التي تكون فيها الأوعية الدموية قريبة من الجلد.

- غلق النوافذ والستائر جيدًا لحجب أشعة الشمس خاصة أنها تبعث الحرارة.

- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة ويفضل أن تكون فاتحة اللون.

- الاستحمام بالماء البارد للحفاظ على رطوبة الجلد، ويمكنك أيضًا استخدام زجاجة رذاذ أو إسفنجة رطبة للحفاظ على رطوبة البشرة وترطيبها خاصة خلال ساعات النهار.

- التحقق من الطقس قبل الخروج، راقب توقعات الطقس عبر الإنترنت وأي تنبيهات بشأن موجة الحر.

- الامتناع عن ممارسة الرياضة خاصة في ساعات النهار.

- حافظ على رطوبتك من خلال شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية للوقاية من الجفاف.

- استخدم طرقًا لخفض درجة حرارة جسمك يمكنك إما لف منشفة بشكل غير محكم حول رأسك بعد نقعها في الماء البارد أو لف مكعبات الثلج في منشفة رطبة ولفها حول رقبتك.

- لا تترك أي شخص داخل السيارة المتوقفة أبدًا خاصة في الشمس الحارقة.