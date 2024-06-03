شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك طفل مريض بالسكرى إزاى تدعمه نفسيًا.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على حياة الأطفال بشكل كبير، لذا فإن تقديم الدعم النفسى والمعنوى للأطفال مرضى السكر من الأشياء الهامة التي تساعدهم على التعايش بصحة جيدة، في هذا التقرير نتعرف على طرق الدعم النفسى للأطفال مرضى السكر.

قالت الدكتورة نيرمين حيدر، رئيس قسم الأطفال بالمعهد القومى للسكر واستشارى السكر والغدد الصماء، أن الحالة النفسية للطفل مريض السكر تؤثر بشكل كبير على نسبة السكر في الدم، مضيفة أن الخلافات الأسرية والمشاكل مثل: الطلاق أو مقارنة الطفل بأقرانه أو ضرب الطفل والتفرقة بينه وبين أخوته من الأشياء التى تشكل ضغطاً نفسياً وقد تسبب رفع نسبة سكر الدم.

وأوضحت أن الدعم النفسى للطفل مريض السكر يساعد في تحسين حالته النفسية وصحته بشكل عام.

وعن طرق الدعم النفسى للطفل مريض السكر، قالت رئيس قسم الأطفال بالمعهد القومى للسكر، أنه يجب على الوالدين التحدث مع الطفل عن المرض وكيفية تأثيره على الجسم، بطريقة تناسب عمر وفهم الطفل، حيث يمكن استخدام كتب الأطفال أو الرسوم المتحركة لشرح المرض بطريقة جذابة.

وأوضحت أنه من الضرورى تعليم الطفل قياس مستوى السكر في دمه، وكيفية حقن الأنسولين أو تناول الأدوية، اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

وتابعت أن من طرق الدعم النفسى للطفل مريض السكر مشاركتع في الأنشطة التي تعزز ثقته بنفسه مثل: ممارسة هواية يحبها أو ممارسة الرياضة بعد استشارة الطبيب أو اللعب مع أصدقائه.