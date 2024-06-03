شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "قلبك أمانة" للكشف عن أمراض القلب قدمت خدماتها لأكثر من 500 ألف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلبك أمانة.. هذا هو شعار مبادرة أطلقتها الدولة ضمن حملة 100 مليون صحة للكشف عن أمراض القلب وتشخيصها مبكراً، وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة قدمت الخدمات لـ 547 ألف و320 مواطنًا وقد انطلقت مبادرة قلبك أمانة منذ عام 2023 وتتواجد المبادرة في الوحدات الصحية والعيادات والقوافل الطبية المتنقلة والأماكن الحيوية في المحافظات.

ويتم خلال مبادرة قلبك أمانة الكشف المبكر على الأمراض المزمنة وتحديدًا أمراض القلب، للوقاية من الجلطات والمضاعفات الخطيرة، كما يتم المتابعة وتوفير العلاج مجانًا للمواطنين.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفى، أن مبادرة قلبك أمانة تقدم خدماتها للمواطنين من خلال 401 من الوحدات الصحية والمراكز الطبية، ب 21 محافظة على مستوى الجمهورية.



وتستهدف المبادرة المواطنين من الفئة العمرية 18 عامًا، حيث يتم إجراء مسح واكتشاف مبكر للأمراض غير السارية مثل: ارتفاع ضغط الدم و ارتفاع سكر الدم، وعوامل خطر للإصابة بها.



وتأتى مبادرة قلبك أمانة ضمن المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة " من أهم التدخلات الصحية التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في السنوات القليلة الماضية.



وقد انطلقت المبادرة الأولى للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية في أكتوبر 2018 وتبعها العديد من مبادرات الصحة العامة التي هدفت إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية.