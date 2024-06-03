اهدى واصبرى وعدى.. كبسولة للأمهات للتعامل مع برود ابنك فى المذاكرة

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القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة المحدد لها الشهر المقبل، ترفع البيوت حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لها، حيث من المفترض أن تتهيأ الظروف والأجواء للطلاب فى منازلهم من أجل المساعدة على التركيز وسرعة التحصيل في تلك الأيام الحاسمة والتي تحدد مستقبلهم فيما بعد، وهنا يأتي العائق الكبير على الأم الذى تلعب دورًا محوريًا في توفير الهدوء والراحة لأبنائها خلال فترة الامتحانات، ولذلك يقدم موقع "WEBMD" نصائح فعالة للأمهات من أجل التحلى بالهدوء والصبر وضبط الانفعال.

فيما يلى.. نصائح للأمهات للتعامل مع برود ابنك في المذاكرة من خلال الصبر والهدوء.. وطرق لتحفيزه قبل الامتحانات:

- يجب أن تتحلى الأم بالهدوء في هذه الفترة تحديدًا، وتجنب الانفعال قدر الإمكان والتركيز على تحفيز ابنها على المذاكرة خاصة أنه لا مجال لهذه العصبية (الوقت أصبح ضيق).

- ابتعاد الأبناء عن أي مشاكل أسرية في البيت خلال هذه الفترة قدر الإمكان حتى يكون تركيزه كله منصب على المذاكرة.

- لو ابنك بارد ومش عايز يذاكر، حاولى تسيطرى وتتحلين بالصبر من خلال وسائل بسيطة، على سبيل المثال، منحه وقتًا للاسترخاء والقيام بأى نشاط يحبه ويساعد على تحفيزه، وتشجيعه على النوم الجيد، والأهم من ذلك تجنب العصبية ومحاولة التحلى بسياسة النفس الطويل لحين الانتهاء من هذه الفترة الصعبة.

- من المهم جدًا مساعدة ابنك في تنظيم وقت المذاكرة، لأن هذا الأمر سيساعد كثيرًا في الاستفادة من الوقت وتجنب اهداره دون جدوى.

- تحلى بالهدوء في إقناع ابنك بالتخلى عن الجلوس لفترات طويلة على الموبايل خلال فترة الامتحانات وذلك بإقناعه أن هذا الأمر يؤثر على تركيزه سلبًا.

- كونى لأبنك طبيبة نفسية، من خلال إخفاء مشاعر القلق والخوف لديكِ، والتأكيد دائمًا على ثقتك بقدارت ابنك سيساعد هذا الأمر على تركيزه وزيادة ثقته بنفسه والابتعاد عن الخوف والقلق.

- إذا شعرتِ بالضغط النفسى وصعوبة السيطرة على أعصابك، حاولى الابتعاد عن مكان المذاكرة وتجنب ابنك لبعض الوقت لحين استعادة نشاطك وتوازنك، وحتى لا تفرغين طاقتك السلبية فى ابنك.