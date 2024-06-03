شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لعشاق الجريب فروت.. يتفاعل مع أدوية خفض الكوليسترول وضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء الصحة من تناول عصير الجريب فروت مع بعض الأدوية لأنه يتفاعل معها، حيث يعتبر الجريب فروت من الثمار التي تتميز بالطعم المر ولكنها تتمتع بفوائد كثيرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأشخاص الأصغر سنا يرفضون عصير الجريب فروت بسبب مذاقه اللاذع، في حين يجد المعجبون الأكبر سنا أنهم لا يستطيعون شربه لأنه يسبب آثارا جانبية عندما يخلط مع العديد من الأدوية بما في ذلك الستاتينات "أدوية خفض الكوليسترول" وبعض أقراص ضغط الدم وحمى القش.

ووفقا لصحيفة ديلى ميل فإن مبيعات الجريب فروت انخفضت إلى النصف منذ وباء كورونا، وقد كشفت بيانات من محللي السوق أن المبيعات السنوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة انخفضت من حوالي 14.4 مليون لتر في العام حتى مايو 2021، إلى 7.5 مليون لتر فقط في العام حتى الشهر الماضي.

ومن المعروف أن الجريب فروت يتداخل مع تأثيرات الأدوية الشائعة، بما في ذلك الستاتينات المخفضة للكوليسترول ــ والتي يتناولها ما يصل إلى 8 ملايين بريطاني ــ فضلا عن دواء ضغط الدم ومضادات الهيستامين، بين أدوية أخرى.

وقال ستار خيتشارا، اخصائى التغذية، إن الجريب فروت يمكن أن يجعل الأدوية عديمة الفائدة أو يمكن أن يتسبب في وصول المزيد منها إلى مجرى الدم، مما يسبب جرعة زائدة".

وقال الخبراء إن المتسوقين الأصغر سنا تحولوا ضد الجريب فروت لأنهم يفضلون الأذواق الأكثر حلاوة، وينتقد جيل تيك توك أيضًا الفوائد الصحية للعصائر، التي يرى البعض أنها مليئة بالسكر.