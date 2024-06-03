شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تغييرات إيجابية تحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. كما أنه يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، ومن بينها سرطان الرئة الذي يعد السبب الرئيسي لوفيات السرطان لدى البشر، يعد الإقلاع عن التدخين أحد أفضل القرارات التي يمكنك اتخاذها من أجل صحتك، والتغيرات الإيجابية في جسمك تبدأ بالحدوث على الفور، وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

فوائد الإقلاع عن التدخين 1. تحسين الدورة الدموية:

في غضون 20 دقيقة من الإقلاع عن التدخين، ينخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وفي غضون 12 ساعة، تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى وضعها الطبيعي. وهذا يعني أن الدورة الدموية تتحسن، مما يؤدي إلى توصيل المزيد من الأكسجين إلى أعضائك وأنسجتك، مما يمكن أن يعزز مستويات الطاقة والحيوية بشكل عام.

2. تحسين وظيفة الرئة:

في غضون أسابيع، تبدأ وظيفة الرئة في التحسن. تبدأ الهياكل الصغيرة التي تشبه الشعر في رئتيك والتي تسمى الأهداب في استعادة وظيفتها الطبيعية، وإزالة المخاط والحطام بشكل أكثر كفاءة. وهذا يؤدي إلى تقليل السعال وضيق التنفس.

3. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

يؤدي التدخين إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. عند الإقلاع عن التدخين، يبدأ خطر الإصابة بالنوبات القلبية في الانخفاض خلال 24 ساعة فقط. مع مرور الوقت، يستمر خطر إصابتك في الانخفاض، ويقترب من خطر غير المدخنين.

4. تحسين حاسة التذوق والشم:

التدخين يُضعف حاستي التذوق والشم. وفي غضون أيام من الإقلاع عن التدخين، قد تلاحظ أن مذاق الطعام أفضل وأن الروائح أصبحت أكثر حيوية. وهذا يمكن أن يعزز استمتاعك بالطعام ويساهم في اتباع نظام غذائي أكثر صحة.

5. بشرة أكثر صحة:

التدخين يسرع شيخوخة الجلد ويمكن أن يؤدي إلى التجاعيد المبكرة والبشرة الباهتة. عند الإقلاع عن التدخين، تبدأ بشرتك في إصلاح نفسها. تحسين الدورة الدموية يعني وصول المزيد من الأكسجين والمواد المغذية إلى الجلد، مما يعزز مظهر أكثر صحة وشبابًا.

6. جهاز مناعة أقوى:

التدخين يضعف جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض. يساعد الإقلاع عن التدخين على تقوية جهاز المناعة، مما يقلل من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

7. صحة نفسية أفضل:

غالبًا ما يرتبط التدخين بالتوتر والقلق، وعلى الرغم من أنه قد يوفر راحة مؤقتة، إلا أنه يؤدي في النهاية إلى تفاقم هذه الحالات. يمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى تحسين الصحة العقلية وإحساس أكبر بالرفاهية. أفاد العديد من الأشخاص أنهم يشعرون بقدر أقل من التوتر والقلق بعد الإقلاع عن التدخين.



