شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاكل صحية تواجهنا في الصيف.. إزاى نتغلب عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلب الصيف مجموعة من التحديات الصحية نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، التي تؤثر بشكل كبير على الجسم، مما يؤدى إلى مشاكل مثل الجفاف والإرهاق الحراري وضربة الشمس بسبب زيادة التعرق وفقدان السوائل، وفيما يلى قائمة بـ6 مشكلات صيفية شائعة وطرق علاجها، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

الجفاف

الجفاف هو أحد أكثر المشكلات شيوعًا خلال فصل الصيف، والذي يحدث بسبب زيادة العرق، لذلك من المهم الحفاظ على رطوبتك بتناول المشروبات الطبيعية الباردة، مثل ماء جوز الهند، الغني بشكل طبيعي بالإلكتروليتات، وهو خيار ممتاز للحفاظ على رطوبة الجسم وبرودته.

الطفح الحرارى

يحدث الطفح الحراري بسبب التعرق الزائد، مما يؤدي إلى انسداد الغدد العرقية وتهيج الجلد، ويمكن أن يساعد جل الصبار في السيطرة على هذه الحالة، لما يتمتع به من خصائص تبريد مضادة للالتهابات وهو ما يجعله مثاليًا لعلاج الطفح الحرارى.

حروق الشمس

التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس يمكن أن يسبب حروق الشمس المؤلمة، مما يؤدي إلى إتلاف الجلد، ويمكن استخدام معجون الخيار والنعناع لأنهما يتمتعان بخصائص التبريد، من خلال مزج الخيار مع أوراق النعناع للحصول على عجينة ثم ضعيها على المناطق المصابة بحروق الشمس.

عسر الهضم

يمكن أن تؤدي الحرارة الزائدة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والحموضة وعسر الهضم ، لذلك ينصح بالحفاظ على رطوبتك دائمًا لتجنب مشاكل الهضم في الصيف.

التعب المفرط

ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يسبب التعب المفرط والخمول، وللتغلب على ذلك، حافظ على رطوبة جسمك واحرص على تناول نظام غذائى صحى ومتوازن حتى يمنحك الطاقة.

الحرارة الشائكة

الحرارة الشائكة، وهي حالة يحبس فيها العرق تحت الجلد، مما يسبب نتوءات صغيرة تسبب الحكة، ولحل هذه المشكلة، يمكنك استخدام معجون أوراق النيم والريحان، حيث يتمتع النيم بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، بينما يُعرف الريحان بخصائصه المهدئة والمبردة.