شكرا لقرائتكم خبر عن ما هوس نتف الشعر؟.. اعرف أسبابه وأعراضه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتف الشعر من الاضطرابات النفسية الشائعة التي يعانى منها بعض الأشخاص، حيث يعاني المصابون باضطراب نتف الشعر من رغبة قوية في شد شعرهم ويشعرون بتوتر متزايد حتى ينتفوا بضعة خصلات أو قطعة من الشعر، ويشعرون بالارتياح بعد القيام بذلك، في هذا التقرير نتعرف على أعراض هوس نتف الشعر وأسبابه وطرق علاجه، بحسب موقع "هيلث شوت".

ما اضطراب نتف الشعر؟

اضطراب نتف الشعر هو اضطراب مزمن يقوم الشخص خلاله بشد شعره بشكل متكرر، وتظل معظم الحالات غير معترف بها حتى يصبح تساقط الشعر ملحوظًا.

يعتبر أحد أشكال اضطراب الوسواس القهري، حيث يكون لدى الشخص أفكار لا يمكن السيطرة عليها، وينخرط في سلوك متكرر، كما إن زيادة التوتر قبل فعل نتف الشعر يؤدي إلى السلوك ثم الراحة أو الرضا اللاحق لفترات وجيزة.

هناك نوعان من نتف الشعر:

الشد المركّز: في هذا النوع، يقوم الشخص بذلك عمدًا للسيطرة على التجارب الشخصية غير السارة.

الشد التلقائي: يحدث دون أن يكون الشخص مدركًا لذلك. يحدث غالبًا أثناء الأنشطة المستقرة مثل الجلوس فقط.

بمجرد التوقف عن نتف شعرك، قد يبدأ نمو شعر جديد. ولكن قد يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات حتى ينمو الشعر مرة أخرى.

ما أسباب نتف الشعر؟

لا يُعرف ما الذي يسبب إصابة الشخص باضطراب نتف الشعر، لكن البعض قد يفعلون ذلك لتخفيف التوتر. الشخص الذي لديه أم أو أب أو شقيق مصاب بهذا الاضطراب لديه فرصة أكبر للإصابة بهذه الحالة.

أعراض نتف الشعر

يشعر الأشخاص المصابون بنتف الشعر برغبة لا تُقاوم في نتف شعرهم.

كما يشعرون بإحساس متزايد بالتوتر قبل الانخراط في هذا السلوك.

يحققون شعورًا بالتخلص من التوتر أو الرضا من نتف شعرهم.

عند ملاحظة تساقط الشعر بشكل كبير، يقومون بمحاولات متكررة لتقليل أو إيقاف نتف الشعر لكنهم يفشلون في القيام بذلك.

تهيج الجلد في المناطق المصابة

بقع صلعاء بسبب نتف الشعر.

كيف يتم تشخيص اضطراب نتف الشعر؟

لتشخيص نتف الشعر، سيتحقق الطبيب مما إذا كان هناك تساقط واضح للشعر إذا كان هناك تساقط للشعر، فقد يتحدث الطبيب عنه وعن سلوكك المرتبط به.

كيف نمنع نتف الشعر؟

إن مفتاح الوقاية من اضطراب نتف الشعر هو الكشف المبكر عن ضعف قدرة الفرد على تحمل الإجهاد ومهارات التأقلم.

إن إدارة الإجهاد والتدخل المبكر للتعامل مع الألم العاطفي، يقطعان شوطًا طويلاً في منع اضطراب نتف الشعر.

طرق علاج نتف الشعر

إن اضطراب نتف الشعر، مثل اضطراب الوسواس القهري، يستجيب للأدوية المضادة للوسواس ومضادات الاكتئاب، مع المتابعة المنتظمة والإشراف من قبل طبيب نفسي.

الهدف من العلاج هو مساعدتك على استبدال العادة السيئة بشيء لا يمكن أن يضرك.