شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صديقة لمرضى السكري.. 5 عصائر لخفض نسبة السكر في الدم على الفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سكر الدم هو السكر الرئيسي في دمك ومصدر الطاقة الأساسي لديك، قد يأتي من الطعام الذي تتناوله، والذي يحلله جسمك إلى جلوكوز ويطلقه في مجرى الدم، عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يفرز البنكرياس الأنسولين، مما يساعد الجلوكوز على دخول خلاياك لاستخدامه في الطاقة.

يمكن لبعض العصائر الطبيعية أن تتحكم في نسبة السكر في الدم في جسمك، والتي نعرضها حسب تقرير الموقع التالى.

عصير الطماطم

تمثل الطماطم ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض والسعرات الحرارية المنخفضة خيارًا مثاليًا لمرضى السكري، تحتوي الطماطم بشكل عام على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين C والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، لاستخراج عصير الطماطم الصحي، استخدمي الجزر والثوم والبقدونس والكرفس، ثم قومي بتقطيعهم جميعًا بعد غسلهم ومزجهم معًا.

عصير الخيار

الخيار ليس مرطبًا فحسب، بل له أيضًا خصائص لخفض مستوى السكر في الدم، مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وينظم مستوى السكر في الدم، لتحضير هذا العصير، قومي بتقشير الخيار، واخلطي القليل من الزنجبيل والتفاح واللفت والليمون وامزجيهم معًا.

عصير الجزر

الجزر غني بفيتامين A وC، ويقدم الكثير من الفوائد الصحية، الجزر بشكل عام أحلى من أي خضروات أخرى ولكنه لا يزال آمنًا للأكل حتى بالنسبة لمرضى السكر بسبب خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتخثر الدم وخصائصه، يمكنك صنع هذا العصير عن طريق خلط الجزر والتفاح والقليل من الزنجبيل وطحنهم في العصارة والاستمتاع بمشروبك الصحي المهدئ.

عصير البروكلي

يعتبر البروكلي الخيار الأفضل لإدارة مرض السكري بدلاً من بعض عصير الفاكهة السكرية، تساعد الألياف الغذائية في عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما أن الألياف العالية والكربوهيدرات المنخفضة في البروكلي تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، يمكنك تحضير هذا العصير المناسب لمرضى السكري عن طريق قطع سيقان البروكلي وغليها وإضافة الليمون والملح للنكهة.

عصير التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، وهو خيار رائع وصحي لإدارة نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، في حين أن الملفوف يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وK فإن الجمع بين كل من التفاح والملفوف معًا يخلق عصيرًا يمكنه أيضًا إزالة السموم من الجسم وتقليل الالتهاب وإدارة مرض السكري.