شكرا لقرائتكم خبر عن ما تخسيش عشان فرح صاحبتك.. إزاى تنجحى في الدايت؟.. خطوات مهمة هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستمرار في اتباع نظام غذائي قد يكون صعبًا أحيانًا، لكنّه بالتأكيد له مزايا عديدة حيث يحسن صحتك وكذلك يجعل مظهرك جيدا، لذا فى هذا التقرير نقدم بعض النصائح التي ستساعدك على النجاح فى الدايت والاستمرار فى خطة النظام الغذائي.



أكد الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، أن النجاح فى اتباع نظام غذائى يتطلب الاستمرار ووضع هدف على المدى الطويل، مضيفا أنه على سبيل المثال يجب عدم إنقاص الوزن بهدف الظهور بمظهر رشيق فى فرح صديقتك، لأنه بانتهاء الفرح سوف تتراجع ارادتك وحماسك ولن تكملي الدايت.



وأوضح أنه يجب أن تخطط للدايت قبل ان تبدأه وتخطط للمراحل التى يقل فيها حماسك لإنقاص الوزن وذلك لضمان الاستمرارية في الريجيم.



وأكد أن هناك مرحلة بعد الدايت وهى مرحلة ثبات الوزن، حيث يقلل الجسم معدل الحرق بسبب ان الوزن قل وهذا أكثر وقت يجب عدم التسرع بل يجب الاستمرار على نظامك الغذائي حتى يكمل الجسم حرق الدهون وتصل لهدفك الذى تحلم به.



ونصح بضرورة تخصيص بعض الوقت في نهاية الأسبوع للتخطيط لوجباتك الأسبوعية، مع تجهيز بعض الوجبات الخفيفة الصحية مسبقًا لتجنب تناول الأطعمة غير الصحية.



وأكد أنه يجب تجربة الأطعمة التى تحبها بتناول كميات صغيرة من هذه الأطعمة وعدم حرمان نفسك منها، مضيفا أنه يجب ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع مع مكافأة نفسك عند تحقيق الأهداف .