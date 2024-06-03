شكرا لقرائتكم خبر عن احذر النوم أقل من 7 ساعات يوميًا يصيبك بهذه الحالة الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحرمان من النوم مشكلة صحية كبيرة يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على صحة القلب، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، أظهرت الأبحاث أن عدم كفاية النوم يرتبط بمجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

في هذه المقالة حسب موقع هيلث سايد، نلقي نظرة فاحصة على العلاقة بين أنماط النوم الصحي وصحة القلب، ونصائح للنوم الجيد باستمرار.

هناك صلة وثيقة بين اضطراب النوم وأمراض القلب، فقلة النوم (7 ساعات كحد أدنى يوميًا) يمكن أن ترفع ضغط الدم وتؤدي إلى عادات غذائية سيئة مع المزيد من الكربوهيدرات والسكريات، مما يجعل أعراض مرض السكري والكولسترول أسوأ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض السكري والكولسترول.

عادات النوم السيئة وارتفاع ضغط الدم

يرتبط سوء نوعية النوم بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهذا يعني أنه عندما لا تنام جيدًا، فإنك تتأكد بالفعل من أن جسمك يعاني من آثار ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى ذلك، يواجه الجسم أيضًا مقاومة للأنسولين عندما لا تنام جيدًا يوميًا. كل من هذه الآثار الجانبية للنوم أقل من المطلوب هي عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

عندما لا تحصل على قسط كاف من النوم، ينتج جسمك المزيد من هرمونات التوتر التي تضيق الأوعية الدموية وترفع ضغط الدم.

الخلل الهرموني

عندما لا يحصل قلبك على البيئة المناسبة ليعمل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب مزمن، والإجهاد التأكسدي، والاختلالات الهرمونية داخل الشرايين، مما قد يؤدي إلى تلف نظام القلب والأوعية الدموية بالكامل، مما يؤدي إلى الوفاة.

مرض السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم

إلى جانب زيادة الوزن، يمكن أن تؤثر قلة النوم على كيفية معالجة الجسم للجلوكوز والأنسولين، وهي الهرمونات التي تنظم مستويات السكر في الدم، وبالتالي فإن الشخص الذي لا ينام جيداً يكون معرضاً لخطر الإصابة بتقلبات نسبة السكر في الدم، مما يجعل القلب عرضة للإصابة بفشل القلب.

ترتبط عادات النوم الجيدة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول .

عادات النوم الجيدة: 7 طرق للنوم جيدًا وحماية قلبك

النوم الجيد الكافي أمر ضروري لصحة القلب. فيما يلي بعض الطرق السهلة للحصول على نوم جيد والوقاية من أمراض القلب القاتلة:

اتبع روتين نوم جيد :

خطط لدورة نومك مع أحد الخبراء، حاول الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل ليلة.

جرب شاي الأعشاب قبل النوم :

يمكن أن يكون لبعض أنواع الشاي تأثيرات ممتازة على صحة عقلك وجسمك، مما يجعلك تشعر بالاسترخاء وبالتالي تعزيز دورة نومك، أحد هذه الشاي هو شاي البابونج، كوب من هذا المزيج العشبي يريح عقلك ويساعدك على النوم بشكل جيد.

اتبع روتينًا ليليًا للاسترخاء :

يجب عليك التأكد من اتباع بعض تقنيات الاسترخاء قبل التوجه إلى السرير مباشرةً، لتعزيز دورة نومك، يمكن للأنشطة البسيطة مثل قراءة كتاب جيد أو الاستحمام في حمام دافئ أو التأمل أن تعزز الاسترخاء وتعزز نوعية النوم.

حافظ على غرفتك مريحة للغاية :

تعد بيئة نومك عاملاً كبيرًا في الحصول على نوم جيد، يجب أن تجعل غرفة نومك مريحة، مع أضواء دافئة وخافتة، وأغطية ناعمة، ووسائد مريحة.

احتفظ بأدواتك الإلكترونية بعيدًا عن متناول يدك :

أحد الأسباب العديدة وراء دورة النوم الضعيفة هو الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة، قلل من الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة قبل ساعة واحدة تقريبًا من وقت النوم لتعزيز نوم أفضل وصحة القلب.

اتبع روتينًا غذائيًا صحيًا :

احتفظ بمراقبة لما تأكله في الليل، يمكن لهذه العادة أن يكون لها تأثير كبير على دورة نومك. يؤثر نظامك الغذائي وترطيبك على نومك وصحة قلبك. ابتعد عن الوجبات الكبيرة والكافيين والكحول بالقرب من وقت النوم لمنع اضطراب النوم.