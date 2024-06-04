شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب البنكرياس عند الأطفال.. اعرف الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب البنكرياس عند الأطفال هو التهاب يصيب بنكرياس الأطفال، وهو غدة كبيرة تقع خلف المعدة، ويفرز البنكرياس إنزيمات هاضمة في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في هضم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات الموجودة في الطعام ، وهناك نوعان من التهاب البنكرياس: التهاب البنكرياس الحاد، الذي ينشأ فجأة ويستمر عادة لمدة قصيرة، و التهاب البنكرياس المزمن، والذي لا يُشفى من تلقاء نفسه ويؤدي إلى تلف تدريجي للبنكرياس، و التهاب البنكرياس المزمن غير شائع عند الأطفال، وفقا لما نشره موقع hindustantimes

ويتم تعريف الأطفال المصابين بالتهاب البنكرياس على أنهم أولئك الذين يعانون من التهاب البنكرياس والذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وعادة ما يتم إحضارهم بسبب حالات مثل حصوات المرارة، أو التليف الكيسي، أو الأدوية، أو الالتهابات، أو الصدمات، ويمكن أن تكون حادة أو مزمنة.

يمكن أن يحدث التهاب البنكرياس لدى الأطفال بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك 1. حصوات المرارة:

نظرًا لأن حصوات المرارة يمكن أن تسد قناة البنكرياس وتسبب الالتهاب، فهي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب البنكرياس عند الأطفال.

2. التليف الكيسي:

بسبب إنتاج المخاط غير الطبيعي في البنكرياس، فإن الأطفال المصابين بالتليف الكيسي، وهو مرض وراثي يؤثر على الرئتين والجهاز الهضمي، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس.

3. الأدوية:

قد يعاني الأطفال الذين يتناولون أدوية معينة، مثل حمض الفالبرويك والكورتيكوستيرويدات وبعض علاجات العلاج الكيميائي، من التهاب البنكرياس كأثر جانبي.

4. الأمراض:

يمكن أن يصاب الأطفال بالتهاب البنكرياس نتيجة للأمراض الفيروسية مثل مرض النكاف.

5. الصدمة:

الأطفال الذين يعانون من صدمة في البطن، مثل حادث سيارة أو إصابة رياضية، قد يصابون بالتهاب البنكرياس.

6. العوامل الوراثية:

في بعض الحالات، وخاصة في حالات التهاب البنكرياس الوراثي، فإن العوامل الوراثية تجعل الأطفال عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس.

7. الاضطرابات الأيضية:

فرط شحميات الدم، وفرط كالسيوم الدم، وارتفاع شحوم الدم الثلاثية هي أمثلة على الاضطرابات الأيضية التي قد تؤدي إلى تفاقم التهاب البنكرياس لدى الأطفال.

8. العوامل الغذائية:

الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وخاصة في حالات نقص البروتين والطاقة، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس.

الإدارة والعلاج:

عادة ما يختفي التهاب البنكرياس الحاد من تلقاء نفسه إذا لم تكن هناك مشاكل سابقة في الرئة أو الكلى. يعد دعم أداء الجسم الحيوي ومنع المشكلات من الأولويات الرئيسية. عادة ما يتطلب استبدال السوائل عن طريق الوريد دخول المستشفى، وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

وهناك حاجة إلى استراتيجية شاملة لإدارة وعلاج التهاب البنكرياس لدى الأطفال من أجل معالجة الأسباب الكامنة وراءه، وتقليل المضاعفات، وتخفيف الأعراض. في البداية، يكون العلاج الداعم هو الأولوية الرئيسية، والذي يتضمن التحكم في الانزعاج وتعويض السوائل المفقودة للبقاء رطبًا. من أجل الحد من تحفيز البنكرياس وتعزيز الانتعاش، التعديلات الغذائية ضرورية. يمكن أن تكون العلاجات المستهدفة مطلوبة إذا تم العثور على سبب أساسي، مثل حصوات المرارة أو العوامل الوراثية. يتم وصف الأدوية الموصوفة في كثير من الأحيان، بما في ذلك المسكنات ومكملات إنزيم البنكرياس والمضادات الحيوية في حالة الإصابة بالعدوى.

النظام الغذائي الذي يجب اتباعه:

قم بزيادة كمية الفواكه والخضروات التي تتناولها. اختر الحبوب الصحية بدلًا من الكربوهيدرات البسيطة، وخصص حوالي 25% من طبقك للبروتينات. قلل من استهلاكك للسكر والكربوهيدرات البسيطة، مثل تلك الموجودة في رقائق البطاطس والعصير والبسكويت. عند الوصول إلى الشبع، توقف عن الأكل. توقف عن الأكل عندما تشعر بالشبع."