شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من التهاب المفاصل.. استبعد هذه الأطعمة من نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس من التهاب المفاصل، وهو أكثر شيوعًا عند النساء، وعلى الرغم من أنه ليس مرضًا مرتبطًا بالعمر، إلا أن بعض أشكال التهاب المفاصل تحدث بشكل متكرر عند كبار السن أكثر من الشباب، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وتم العثور على بعض الأطعمة تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل لدى بعض الأفراد. فيما يلي بعض العناصر الغذائية الشائعة التي قد يفكر الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل في استبعادها أو تقليلها في نظامهم الغذائي:

1- الأطعمة المصنعة والمقلية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والدهون المشبعة، مثل الأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة المصنعة والوجبات السريعة، يمكن أن تعزز الالتهاب وتؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل. يمكن أن تساهم هذه الدهون أيضًا في زيادة الوزن، مما يزيد من الضغط على المفاصل.

2- الأطعمة التي تحتوي على نسبة زائدة من السكر

تساهم المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا والعصائر المحلاة في حدوث الالتهاب وقد تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل. كما أن الأطعمة الغنية بالسكر مثل الحلوى والمعجنات والحلويات يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة الالتهابات.

3- الكربوهيدرات المكررة

تم ربط الكربوهيدرات المكررة، بما في ذلك الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من الحبوب المكررة، بزيادة الالتهاب. يمكن أن تسبب هذه الأطعمة ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الالتهاب وربما تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

4- اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة مثل السجق والهوت دوج على مستويات عالية من الدهون المشبعة والمنتجات النهائية لعملية السكر المتقدمة، والتي يمكن أن تعزز الالتهاب. قد يساعد الحد من تناول الطعام أو اختيار قطع أقل دهونًا من اللحوم في تقليل الالتهاب.

5- منتجات الألبان

قد يكون بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل حساسين لمنتجات الألبان، وخاصة تلك التي تحتوي على اللاكتوز. يمكن أن تؤدي منتجات الألبان إلى حدوث التهاب لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل. فكر في تقليل منتجات الألبان أو إزالتها من نظامك الغذائي واختيار بدائل الألبان مثل حليب اللوز أو حليب الصويا.

6- خضراوات الباذنجانيات

أبلغ بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل عن تفاقم الأعراض بعد تناول خضروات الباذنجانيات، والتي تشمل الطماطم والباذنجان والفلفل والبطاطس. في حين أن الأبحاث محدودة، فقد يجد بعض الأفراد راحة من خلال إزالة هذه الخضروات أو تقليلها من نظامهم الغذائي.

7- السكريات المضافة والمحليات الصناعية

يمكن أن تؤدي السكريات المضافة والمحليات الصناعية الموجودة في الأطعمة المصنعة والحلويات والمشروبات المحلاة إلى تعزيز الالتهاب والمساهمة في زيادة الوزن. اختر المُحليات الطبيعية مثل العسل باعتدال، أو اختر الأطعمة والمشروبات غير المحلاة.

