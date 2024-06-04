شكرا لقرائتكم خبر عن هل تساعد اختبارات الدم في التعرف على أسباب حب الشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب يمكن أن يكون حالة عنيدة ومحيرة للتعامل معها، ومن الكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية إلى الأدوية الموصوفة، غالبًا ما يحاول الأفراد استخدام عددًا كبيرًا من العلاجات على أمل الحصول على بشرة صافية وخالية من العيوب وفقا لما نشره موقع hindustantimes

وأظهرت الدراسات الحديثة، أن ما يحدث داخل أجسامنا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة بشرتنا، بما في ذلك تطور حب الشباب، و يمكن أن يساعد اختبار دم بسيط، في الكشف عن الأسباب الكامنة وراء حب الشباب .

وأحد اختبارات الدم هي لوحة التمثيل الغذائي الشاملة (CMP)، و هذا الاختبار يقيم علامات مختلفة في الدم، بما في ذلك مستويات الجلوكوز، ووظائف الكلى. على الرغم من أنها تبدو غير مرتبطة بحب الشباب للوهلة الأولى، إلا أن التشوهات في هذه العلامات يمكن أن توفر رؤى قيمة حول السبب الجذري لمشاكل الجلد.و شيء آخر يمكن أن يكشفه فحص الدم هو ما إذا كان لديك التهاب في جسمك.و الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للإصابة أو العدوى، ولكن عندما يخرج عن نطاق السيطرة، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض حب الشباب. ومن خلال قياس علامات الالتهاب في الدم، يمكن لطبيبك تقييم شدة حب الشباب لديك وتحديد أفضل مسار للعلاج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفحص الدم أن يكشف عن أي نقص في الفيتامينات أو المعادن المهمة لصحة الجلد. على سبيل المثال، تم ربط المستويات المنخفضة من فيتامين د بالإصابة بحب الشباب الأكثر خطورة. إذا أظهر اختبار الدم أنك تعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية، فقد يوصي طبيبك بالمكملات الغذائية للمساعدة في تحسين بشرتك. على الرغم من أنه قد يبدو مفاجئًا أن يكون اختبار الدم مرتبطًا بحب الشباب لديك، إلا أن الحقيقة هي أن ما يحدث داخل جسمك يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة بشرتك. من خلال تحليل دمك، يمكن لطبيبك الكشف عن أدلة حول الأسباب الجذرية لحب الشباب لديك ووضع توصيات علاجية لمعالجتها. لذا، إذا كنت تعاني من حب الشباب ولم تجد الراحة بعد، ففكر في سؤال طبيبك عن إمكانية إجراء فحص الدم - فقد يكون هذا هو المفتاح للحصول على بشرة أكثر نقاءً وصحة.