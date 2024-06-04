شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط في تناول الملح.. منها زيادة العطش وتورم الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الملح جزءًا مهمًا من نظامك الغذائي، كما أنه يساعد في العديد من الوظائف الجسدية المهمة، فهو يحافظ على توازن السوائل والمعادن في الجسم، مما يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم، كما أنه أمر بالغ الأهمية في الأداء السليم للعضلات والأعصاب، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الشخص البالغ السليم يجب أن يستهلك 5 جرامات فقط من الملح يوميًا لكن استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يؤثر على صحتك بشدة، في هذا التقرير نتعرف على أضرار الافراط في تناول الملح، بحسب موقع "تايمز ناو".

أضرار الافراط في تناول الملح

عندما تستهلك الكثير من الملح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى احتباس الماء في الجسم إلى جانب ذلك، يمكن أن يزيد أيضًا من مستويات ضغط الدم مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

زيادة الصوديوم في الدم

يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى زيادة الصوديوم في مجرى الدم، فيحتفظ الجسم بعد ذلك بمزيد من الماء لموازنة الصوديوم، وبالتالي زيادة حجم الدم.

عندما يكون لديك حجم دم أعلى، فإنه يزيد من الضغط على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي، زيادة ضغط الدم. يزيد ارتفاع ضغط الدم المزمن من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تساعد الكلى في تصفية الصوديوم الزائد من الجسم. عندما تستهلك الكثير من الملح، يمكن أن يؤثر ذلك على الكلى ويقلل من وظائف الكلى بمرور الوقت.

يمكن أن يؤدي الصوديوم الزائد إلى احتباس الكلى لمزيد من الماء مما يزيد العبء عليها ويؤدي في النهاية إلى أمراض الكلى أو حصوات الكلى أو تلف الكلى.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. يؤدي ارتفاع ضغط الدم بسبب الإفراط في تناول الملح إلى جعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، مما قد يضعف عضلة القلب بمرور الوقت. يمكن أن يؤدي هذا الضغط الإضافي على الجهاز القلبي الوعائي إلى فشل القلب ومرض الشريان التاجي وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

تورم الجسم

يمكن أن يتسبب الملح الزائد في احتباس الجسم للمياه، مما يؤدي إلى الوذمة. هذه حالة يحدث فيها تورم في أجزاء مختلفة من الجسم مثل اليدين والقدمين والكاحلين. احتباس السوائل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الانتفاخ وعدم الراحة.

يمكن أن يؤثر تناول كميات كبيرة من الملح أيضًا على صحة عظامك. يمكن أن يؤدي الصوديوم الزائد إلى زيادة كمية الكالسيوم في البول مما قد يؤدي في النهاية إلى إضعاف عظامك وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام. تزيد هذه الحالة من خطر الإصابة بالكسور وتقلل من كثافة العظام.

زيادة العطش والجفاف

يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الملح إلى الجفاف. عندما ترتفع مستويات الصوديوم في الجسم، فإنه يجعلك تشعر بالعطش مما يزيد في النهاية من تناولك للماء. ومع ذلك، إذا لم تتم إدارة هذا التوازن، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف. يمكن أن يؤثر هذا في النهاية على وظائف مختلفة في الجسم.

عندما تستهلك الكثير من الملح، يمكن أن يؤثر ذلك على بطانة المعدة، وبالتالي يسبب الالتهاب وهناك أيضًا خطر متزايد للإصابة بقرحة المعدة. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.