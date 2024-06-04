شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول السلطات النيئة طوال اليوم صحي؟.. اعرف فوائدها وأضرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر السلطات وجبات مغذية تساعد في إدارة الوزن، فهى مصدرًا رائعًا للعديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة لصحتك، فهي منخفضة في السعرات الحرارية والدهون، ولكنها توفر أيضًا الفيتامينات التي تقوي جهاز المناعة لديك والألياف الغذائية التي تدعم حركات الأمعاء المنتظمة، ولكن هل تناولها طوال اليوم أمر صحى، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. أضرار تناول السلطات النيئة طوال اليوم:

يعتمد بعض الأشخاص هذا النظام الغذائي بتناول السلطات النيئة طوال اليوم، ولكن عند الالتزام بهذا النظام، من المهم التأكد من تلبية الاحتياجات الغذائية الغذائية.

خطر التسمم الغذائي

وفقًا للتقرير فإن أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالتسمم الغذائي هى السلطات، ونظرًا لأن المكونات الخام قد تحتوي على بكتيريا خطيرة، فإن السلطات ترتبط بزيادة خطر التسمم الغذائي.

نقص في العناصر الغذائية

قد يكون النظام الغذائي الخام ناقصًا في بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين ب12، وفيتامين د، وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي توجد عادة في الوجبات المطبوخة، لذلك يتعرض الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خامًا لخطر الإصابة بنقص الفيتامينات إذا لم يخططوا له مسبقًا.

الالتهابات الطفيلية

بعض السلطات المصنوعة من اللحوم النيئة، وخاصة الأسماك، قد تكون مصابة بالديدان المستديرة أو الديدان الشريطية، والتى يمكن أن تسبب أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال وقلة الشهية.

مشاكل في الجهاز الهضمي

عند التحول إلى نظام غذائي خام، قد يعاني بعض الأشخاص من الغازات أو الانتفاخ أو عدم الشعور بالراحة في المعدة، خاصة إذا قاموا بزيادة تناولهم للأطعمة الغنية بالألياف، بالإضافة إلى ذلك، قد يجد بعض الأشخاص صعوبة أكبر في هضم الأطعمة النيئة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

فى المقابل، تعرف على الفوائد الصحية لاستهلاك السلطات النيئة:

إدارة الوزن

يمكن أن تكون الأطعمة النيئة مفيدة لإدارة الوزن لأنها غالبًا ما تكون غنية بالعناصر الغذائية وأقل في السعرات الحرارية، حيث يمكن أيضًا أن تساعد في تقليل الوزن أو الحفاظ عليه.

زيادة تناول الألياف

المكونات الأساسية في معظم السلطات هي الألياف، والتي تشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والفاصوليا والمكسرات والبذور.

غنية بالألياف

أثبتت الأبحاث أن الألياف يمكن أن تساعد في علاج أمراض القلب والسكري، فضلاً عن دعم حركات الأمعاء الصحية والشعور بالامتلاء.

الاحتفاظ بالمغذيات

نظرًا لأن الطهي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى إتلاف بعض الفيتامينات والمعادن، فإن الأطعمة النيئة تميل إلى الاحتفاظ بالعناصر الغذائية أكثر من الوجبات المطبوخة.

غنية بمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات النيئة الجسم على مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.