شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وقت لممارسة الرياضة لتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، فإن النشاط البدني المنتظم هو المفتاح لتقليل خطر الإصابة بالسكري. ومن المثير للاهتمام أن دراسة جديدة وجدت أنه بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، فإن الوقت الذي تمارس فيه الرياضة يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وبحسب الدراسة نشرت في مجلة Diabetologia ، شملت 93.095 مشاركًا (متوسط العمر 62 عامًا) ليس لديهم تاريخ من مرض السكري من النوع 2، والذين ارتدوا مقياس التسارع لمدة أسبوع واحد لقياس نشاطهم البدني. وجد فريق من الباحثين من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة أن الانخراط في النشاط البدني خلال الصباح أو بعد الظهر تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، و لم يتم ملاحظة هذا التأثير عند ممارسة الرياضة في المساء.

وقال الدكتور شيراج باتيل من كلية الطب بجامعة هارفارد في ماساتشوستس وأحد مؤلفي الدراسة: "أظهرت دراستنا وجود ارتباط بين خطر الإصابة بالسكري بين النشاط البدني في الصباح وبعد الظهر مقارنة بالنشاط البدني في المساء. وتشير النتائج أيضًا إلى أنه من المفيد تضمين بعض الأنشطة عالية الكثافة". للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى."

ويشير مؤلفو الدراسة إلى أن "توقيت النشاط قد يلعب دورًا في التخفيف من خطر الإصابة بالسكري"، و "تشير النتائج أيضًا إلى أنه من المفيد تضمين بعض الأنشطة عالية الكثافة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى. "