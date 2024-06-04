شكرا لقرائتكم خبر عن متى يسبب شرب اللبن الحموضة؟.. اعرف طرق التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحموضة أحد أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعًا، ويمكن أن تؤدي العديد من الأسباب إلى الحموضة، ورغم أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أن الحليب قد يوفر الراحة إذا كان الشخص يعاني من الحموضة أو حرقة المعدة، لكن في بعض الحالات، قد يؤدي الحليب إلى ظهور أعراض الحموضة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، بحسب موقع "هيلث شوت".

تحدث الحموضة، عندما يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء، مما يسبب إحساسًا بالحرقان في الصدر الذي يتحرك لأعلى إلى الرقبة والحلق، والمعروف باسم حرقة المعدة، وفى بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ارتداد الحمض المتكرر أو المستمر إلى مرض الارتجاع المعدي المريئى، وهو شكل أكثر خطورة واستمرارًا من هذه الحالة.

تشمل المحفزات الشائعة بعض الأطعمة (مثل الأطعمة الزيتية أو المقلية، والأطعمة عالية الدهون، والجبن، والحليب الكامل، والزبدة، وما إلى ذلك)، والمشروبات (الكافيين)، والتوتر، والنوم بعد الوجبات.

هل يمكن أن يسبب الحليب الحموضة؟

يمكن أن تنبع الحموضة من أسباب مختلفة، بما في ذلك النظام الغذائي ونمط الحياة والإجهاد وبعض الحالات الطبية. في حين أن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تجدها لتخفيف الحموضة، فإن الحليب هو أحد أكثر العلاجات شيوعًا المستخدمة لعلاج ارتجاع الحمض. ومع ذلك، يشكو بعض الأشخاص من تفاقم أعراض ارتجاع الحمض بسبب الحليب.

يمكن للحليب أن يخفف مؤقتًا من حمض المعدة، مما يوفر راحة قصيرة المدى من الحموضة ومع ذلك، قد تختلف آثاره طويلة المدى."

منتجات الألبان عالية الدهون، مثل الحليب كامل الدسم والزبادي، يمكن أن تؤدي إلى حرقة المعدة، حيث وجدت دراسة نشرها المعهد الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون قد يؤدي إلى تفاقم الارتجاع الحمضي أو تفاقمه.

العلاقة بين الحليب والحموضة

يكمُن سبب تسبب الحليب في الحموضة في تركيبته. الدهن الموجود في الحليب يحفز العضلة العاصرة المريئية السفلية على الاسترخاء، مما يسمح لحمض المعدة بالصعود إلى المريء وتفاقم أعراض الارتجاع الحمضي.

علاوة على ذلك، يمكن لبروتينات الحليب تحفيز إنتاج الجاسترين، وهو هرمون يزيد من إفراز حمض المعدة. في حين أن الحليب قد يوفر راحة فورية لبعض الأشخاص، إلا أنه قد يؤدي إلى زيادة الحموضة والارتجاع لدى آخرين، خاصة عند استهلاكه بكميات كبيرة أو كجزء من نظام غذائي عالي الدهون.

الارتجاع الحمضي وعدم تحمل اللاكتوز

بصرف النظر عن الحليب عالي الدسم، يمكن أن يسبب اللاكتوز (نوع من السكر الطبيعي) في الحليب أيضًا مشاكل في الجهاز الهضمي لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، مما يؤدي إلى عدم الراحة والارتجاع. يحدث الارتجاع الحمضي عندما تزداد كمية حمض المعدة، مما يسبب حرقة المعدة والشعور بالحرقان.

من ناحية أخرى، فإن عدم تحمل اللاكتوز هو عدم القدرة على هضم اللاكتوز، وهو سكر موجود في الحليب ومنتجات الألبان، مما يؤدي إلى أعراض مثل الانتفاخ والغازات والإسهال.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فإن تناول منتجات الألبان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الحموضة عن طريق زيادة عدم الراحة في المعدة وإنتاج الحمض، وبالتالي إثارة أو تفاقم نوبات الحموضة.

كيف تتعامل مع الحموضة الناتجة عن الحليب؟

1. انتقل إلى الحليب قليل الدسم أو البدائل (النباتية) مثل حليب اللوز أو الصويا أو الشوفان، والتي من غير المرجح أن تسبب الحموضة.

2. قلل من استهلاك منتجات الألبان بشكل عام لتقليل خطر إنتاج الحمض.

3. اشرب الحليب بكميات أقل لتجنب إرهاق الجهاز الهضمي.

4. تجنب النوم مباشرة بعد تناول الحليب لمنع الحمض من التدفق مرة أخرى إلى المريء.

5. إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فاستخدم الحليب الخالي من اللاكتوز لمنع الانزعاج الهضمي الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحموضة.