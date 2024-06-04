شكرا لقرائتكم خبر عن هل الطعام المسلوق صحي؟.. اعرف فوائده وأضراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لماذا يعتبر الطعام المسلوق مفيدًا للصحة؟ إحدى أسهل الطرق وأكثرها تقليدية لإعداد الطعام هو غليه، حيث أن للغليان تأثير كبير على التغذية وصحة الأطعمة المطبوخة بهذه الطريقة، حيث يؤدي غلي الطعام إلى تحسين محتواه الغذائي وسلامته بطرق تتجاوز مجرد الطهى البسيط، حسبما أفاد تقرير موقع "Onlymyhealth".

ما فوائد غليان الطعام؟

يؤدي غلي الأطعمة إلى تدمير الكائنات الحية الدقيقة الضارة والحفاظ على العناصر الغذائية الأساسية، مما يجعلها طريقة شائعة للطهي في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية حول العالم.

فيما يلى.. فوائد غليان الطعام

- سهل الهضم

عند مقارنتها بالأطعمة النيئة أو عالية المعالجة، غالبًا ما يكون الطعام المسلوق أسهل في الهضم، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يتعافون من المرض أو الذين يعانون من مشاكل في المعدة، حيث غالبًا ما يكون الطعام المسلوق طريًا وأسهل في الهضم.

يتم تكسير الألياف القوية الموجودة في البروتينات والخضروات طوال عملية الغليان، مما يحسن استساغتها وتخفيف العبء على الجهاز الهضمي، سيستفيد الأطفال وكبار السن وذوي المعدة الحساسة بشكل خاص من هذا، حيث يساعد غلي الطعام على جعل الوجبة البديلة أخف من خلال الحفاظ على نكهاتها المتأصلة وتقليل محتواها الزيتي أو الثقيل.

الاحتفاظ بالعناصر الغذائية

عندما يتم الغليان بشكل صحيح، يمكن أن يحتفظ بجزء كبير من العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، ويمكن تقليل فقدان العناصر الغذائية عن طريق استخدام كمية مناسبة من الماء لكمية الطعام وتغطية الوعاء أثناء الطهي، فعندما يتم تغطية الوعاء، يتبخر كمية أقل من الماء ويتم الاحتفاظ بمزيد من الفيتامينات والمعادن في الطعام.

عند استخدام الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين C وفيتامين B، فقد يتم فقدانها بكميات كبيرة إذا تم التخلص من الماء، هذه التقنية جيدة جدًا في الحفاظ على هذه الفيتامينات.

سهولة غليان الطعام

يعد الغليان من أسهل تقنيات الطهي، وهى عبارة عن إضافة المواد الغذائية إلى الماء المغلي بعد تسخينه إلى درجة الغليان.

تسوية الطعام

يضمن الغليان طهيًا موحدًا للطعام، حيث يتم طهي الطعام بشكل متساوٍ أكثر بسبب التوزيع الموحد للحرارة الناتج عن الماء الذي يحيط بالطعام، وهذا مفيد بشكل خاص للأطعمة مثل الحبوب والمكرونة والخضروات لأنه يضمن طهيها بالكامل دون وجود أي مناطق نيئة أو مطبوخة بشكل زائد.

أضرار غلي الطعام

- يستغرق الكثير من الوقت، وهدر الوقود أمر ممكن

- من الممكن فقدان الأصباغ القابلة للذوبان في الماء، مثل البيتانين الموجود في البنجر

- لأن جزيئات الطعم تتسرب إلى الماء عند غليان الطعام، فلا يُعتقد أنه فاتح للشهية، فالطعام الذي تم سلقه أكثر من اللازم يصبح طريًا.

- الطعام الذي يتم سلقه بشكل زائد يفقد مكوناته القابلة للذوبان في الماء، وخاصة المعادن والفيتامينات B وC.