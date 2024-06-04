شكرا لقرائتكم خبر عن الجري أم القفز.. أيهما أفضل لخسارة الوزن بشكل أسرع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، فإن التمارين عالية الكفاءة مثل الجري والقفز هما شكلان أساسيان يتبادران إلى الذهن بعيدًا عن النظام الغذائي، حيث يقدم تمرينًا ممتازًا للقلب، حيث يشرك التمرين مجموعات عضلية متعددة، ويتطلب الحد الأدنى من المعدات، يشترك كلا من الجرى والقفز حسب موقع هيلث سايد في فوائد متشابهة ولكن لهما خصائص فريدة تجعلهما مناسبين لأشخاص مختلفين.

يقدم كل من الجري والقفز العديد من الفوائد الصحية للقلب والأوعية الدموية، وهما تمرينان يتطلبان التزامك فقط ولا شيء آخر، وفيما يلى نستكشف فوائد الجري والقفز في رحلة فقدان الوزن على التوالي، وبعض الطرق الأخرى لفقدان وزن جسمك بشكل أكثر كفاءة.

الجري أم القفز.. أيهما تختار لفقدان الوزن بشكل أسرع؟

دعنا نتعرف على فوائد الجري والقفز، أيهما أفضل وكيف يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

فوائد الجري دعم فقدان الوزن

يمكن لجلسة الجري لمدة عشر دقائق للشخص العادي الذي يتراوح وزنه حوالي 65-70 كجم أن تحرق حوالي 125 سعرة حرارية، ومع ذلك، يمكن لشخص ذو وزن مختلف أن يستهدف الجري بكثافة أعلى لحرق المزيد من السعرات الحرارية .

يحسن صحة القلب

تساعدك ممارسة الجري على الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحافظ على ارتفاع ضغط الدم، وتحسن قدرة الرئة وتمنع السكتة الدماغية التي تؤدي في النهاية إلى تعزيز صحة القلب.

مشاركة العضلات

يساعد الجري أيضًا في تحسين لياقة الساقين والكتف والأرداف والعضلة ذات الرأسين مما يساعد في التوازن والحركة.

الصحة النفسية

يعد الجري أحد أفضل العلاجات لمحاربة القلق والاكتئاب والتوتر ويحافظ على لياقتك العقلية.

يزيد من كثافة العظام

يمكن أن يساعدك الجري في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويزيد من كثافة العظام ويمكن استخدامه أيضًا كتمرين لرفع الأثقال.

فوائد القفز حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن

بالمقارنة مع الجري، يمكن أن يساعدك نط الحبل أو القفز على حرق 140 سعرة حرارية في 10 دقائق لشخص متوسط وزنه 65-70 كجم. يعد التخطي أكثر فعالية قليلًا من الجري أثناء حرق السعرات الحرارية.

تجريب كامل الجسم

القفز يجعل جسمك أكثر ثباتًا لأنه يساعد في تشكيل العضلة ذات الرأسين والكتفين وقبضة الساعد وإشراك الجذع والأرداف والعضلة ثلاثية الرؤوس.

صحة القلب والأوعية الدموية

يعمل نط الحبل على تحسين قدرة رئتيك، وتضخيم صحة قلبك وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام .

التنسيق وخفة الحركة

تحافظ حبال القفز على التوازن والتوقيت والمهارات الحركية والتنسيق العام.

الراحة وسهولة الوصول

يمكن إجراء التخطي في أي مكان بأقل مساحة ومعدات وفي النهاية يمكن القيام به أيضًا في جدول أعمال مزدحم.

أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

إذا قارنا الجري ونط الحبل، فكلاهما يساعدنا في الحفاظ على ثبات الجسم، والحفاظ على صحة القلب، ويحافظ على لياقتنا العقلية ويفيد في فقدان الوزن، يمكنك تحديدها وفقًا لحالتك البدنية والمساحة والوقت المتاح واختيارك الشخصي.

كفاءة حرق السعرات الحرارية

يساعدنا الجري ونط الحبل على حرق السعرات الحرارية، إلا أن القفز على الحبل أكثر فائدة قليلاً لأنه يحرق المزيد من السعرات الحرارية في الدقيقة، وهذا يجعل القفز على الحبل أكثر كفاءة في الوقت المناسب.

التأثير على المفاصل

يمكن أن تؤثر هذه التمارين على مفاصل الجزء السفلي من الجسم، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل، ومع ذلك، يمكنهم تجربة تمارين منخفضة التأثير مثل المشي أو ركوب الدراجات.

