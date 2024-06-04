شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية صامتة فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف النوبة القلبية الصامتة كثيرًا عن النوبة القلبية العادية حيث قد يكون الألم الذي تعاني منه فى النوبة الصامتة أقل حدة، وفي بعض الحالات، لن يكون هناك ألم على الإطلاق، وإذا كنت تعاني من درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي وموجات حارة، فإن العديد من علامات النوبات القلبية الصامتة يمكن أن تكون خطيرة وحتى مهددة للحياة، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا للخبراء، يمكن أن تشير بعض أعراض النوبة القلبية الصامتة إلى الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس - مما يؤدي إلى نوبات قلبية وتتطلب عناية طبية فورية.

ما النوبة القلبية الصامتة؟

مثل أي نوبة قلبية أخرى، فإن النوبة القلبية الصامتة تقطع وتوقف إمداد الدم إلى القلب، مما يتسبب في توقفه.

إذا تراكمت اللويحات المكونة من الدهون والكوليسترول في الشرايين وحولها، فإن تدفق الدم الغني بالأكسجين سيتعطل.

وقال الأطباء أن النوبات الصامتة أكثر فتكًا وخطورة لأنها تمر دون أن يلاحظها أحد لأنك قد لا تكون على دراية بأي علامات ظاهرة.

ولكن هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها الاستعداد، من خلال معرفة الأحداث التالية:

علامات النوبة القلبية الصامتة أثناء موجة الحر

بعض الأعراض التي قد تواجهها في الطقس الحار، والتي يمكن الخلط بينها وبين ضربة الشمس، تشمل:

قد تتعرق كثيرًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، ولكن يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض إصابتك بنوبة قلبية صامتة.

ضغط شديد على الصدر

أثناء النوبة القلبية العادية، يكون الألم في الصدر شديدًا، ولكن إذا كنت تعاني من نوبة صامتة، فلن يتضمن ذلك سوى ألم خفيف أو انزعاج في منتصف الصدر.

وقال الأطباء إن العلامات الأخرى تشمل القليل من الضغط على الصدر نظرًا لأن هذه الأعراض تشبه إلى حد كبير أعراض حرقة المعدة وعسر الهضم، فإن المرضى يصابون بالارتباك في كثير من الأحيان.

انزعاج في مناطق أخرى من الجسم

بصرف النظر عن الصدر، إذا كنت تعاني من نوبة صامتة، فقد تشعر أيضًا بتأثيراتها على أجزاء أخرى مثل ظهرك وذراعيك وبطنك وحتى رقبتك وفكك.

غالبًا ما قد تواجه أيضًا صعوبة في التنفس أو ضيق التنفس المتكرر إذا كنت تعاني من نوبة قلبية صامتة، قد تشعر بالدوار والإغماء أيضًا، إذا استمرت هذه الأعراض، فاتصل بطبيبك واحصل على فحص مناسب.

التعرق البارد والجلد الرطب

وفقًا للأطباء، فهذه أعراض شائعة للغاية للنوبة القلبية الصامتة، على الرغم من أنك قد تشعر وكأنك مصاب بالإنفلونزا أو قد تشعر برطوبة بشرتك، إلا أن النوبة الصامتة تستمر لفترة قصيرة جدًا، وعلى عكس الإنفلونزا، يختفي العرق البارد بسرعة، لذا، اتصل بطبيبك إذا شعرت بنفس الشعور.