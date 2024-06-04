شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تنذر بمشاكل نفسية لدى طفلك.. منها صعوبة التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطفال ليسوا أقل تعبيراً من البالغين، إلا أن طريقتهم في التعبير عن مشاكلهم وتحدياتهم قد تكون مختلفة، في كثير من الأحيان، قد يفتقرون إلى المفردات اللازمة للحديث عن ما يشعرون به، قد تكون هناك علامات خفية على الانزعاج الذي يعانون منه في شكل تغيرات مفاجئة في سلوكهم مثل التهيج، أو عدم القيام بالأشياء التي يحبونها، أو مشاكل في التركيز، أو الانهيارات أو حتى الأعراض الجسدية مثل آلام البطن أو الصداع وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

وتعد الصحة النفسية جانبًا مهمًا من الصحة العامة، في حين أن بعض علامات مشاكل الصحة النفسية لدى الأطفال قد تكون واضحة، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يكون دقيقًا ويمكن تجاهله بسهولة، ويعد التعرف على هذه العلامات الخفية في وقت مبكر أمرًا ضروريًا لتقديم الدعم والتدخل في الوقت المناسب.

علامات مشاكل الصحة النفسية لدى الأطفال 1. التغير فى السلوك

انتبه من التغيرات المفاجئة فى سلوك طفلك، مثل زيادة التهيج، أو تقلب المزاج، أو الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية، قد تشير هذه التغيرات إلى ضائقة عاطفية كامنة أو مخاوف تتعلق بالصحة النفسية، ابدأ محادثات مفتوحة مع طفلك لفهم مشاعره وتجاربه، شجعهم على التعبير عن أنفسهم بحرية وطلب المساعدة المهنية من المعالج أو المستشار إذا لزم الأمر.

2. صعوبة التركيز

لاحظ ما إذا كان طفلك يعاني من صعوبة فى التركيز أو التركيز على المهام التى سبق له أن أدارها بشكل جيد، قد تكون الصعوبة المستمرة فى التركيز علامة على القلق أو الاكتئاب أو مشاكل الصحة النفسية الأخرى، ولمعالجة ذلك قم بتوفير بيئة داعمة لطفلك عن طريق تقليل عوامل التشتيت وتوفير إجراءات روتينية منظمة، شجّعهم على فترات الراحة وتقنيات الاسترخاء لمساعدتهم على إدارة التوتر وتحسين التركيز.

3. تغيرات فى أنماط النوم

انتبهي إلى أي تغيرات كبيرة في أنماط نوم طفلك، مثل صعوبة النوم، أو الكوابيس المتكررة، أو النوم المفرط، يمكن أن يشير النوم المتقطع إلى اضطراب عاطفي أو قلق كامن، قم بإنشاء روتين ثابت قبل النوم وخلق بيئة نوم هادئة لطفلك، تشجيع أنشطة الاسترخاء قبل النوم والحد من وقت الشاشة لتعزيز نظافة النوم بشكل أفضل، وإذا استمرت مشاكل النوم استشر أخصائي الرعاية الصحية لإجراء مزيد من التقييم.

4. الأعراض الجسدية

انتبه لأي أعراض أو شكاوى جسدية غير مفسرة، مثل الصداع أو آلام المعدة أو التعب، في حين أن هذه الأعراض قد يكون لها أسباب مختلفة، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا مظاهر لمشاكل الصحة النفسية الأساسية، حدد موعدًا لإجراء تقييم طبي شامل لاستبعاد أي حالات طبية كامنة. في الوقت نفسه، تحقق من صحة تجارب طفلك وعواطفه، وطمأنته أنه لا بأس في طلب المساعدة فيما يتعلق بمخاوف الصحة العقلية.

5. التغيرات في الأداء الأكاديمي

راقب أداء طفلك الأكاديمي بحثًا عن الانخفاضات المفاجئة أو التغيرات في التحفيز والمشاركة، يمكن أن يكون الأداء الأكاديمي الضعيف علامة على التوتر أو القلق أو الاكتئاب، تواصل مع معلمي طفلك للحصول على نظرة ثاقبة للتحديات الأكاديمية التي يواجهونها والبحث عن دعم أو موارد إضافية حسب الحاجة.