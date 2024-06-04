شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض يخبرك بها جسمك عندما تصاب بارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسمك يعطيك إشارات على الدوام، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع "بيين ميديسين" الطبي المعنى بالصحة العامة، موضحا أن هناك الكثير من الأسباب والعوامل التي يمكن أن تجعل درجة حرارة جسمك عالية ومرتفعة، وتصيبك حينها الحمى أو السخونة كما يطلق عليها.

الحمى أو السخونة تعنى ارتفاع درجة حرارة الجسم عن معدلها الطبيعى، تجدها في بعض الأعراض منها الوهن والضعف العام، كذلك آلام في الجسم، وأوجاع في العضلات، كذلك اضطرابات في الوعى لدى الذين يعانون ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

وتابع التقرير موضحا أن الكثير من الأمراض قد ينذرك بها جسمك عندما يكون مصابا بالحمة أو السخونة، ومن أبرز هذه الأمراض، التهاب العظام، وكذلك الإصابة ببمشكلة التهاب الجلد، أو التهاب السحايا أيضا وهو عرض شائع في هذه المشكلات.

وتابع التقرير موضحا أن التهاب الزائدة الدودية، كذلك التهابات الحلق، ومشكلات وأمراض الأذن، ففضلا عن الإصابة بالبرد، وكذلك الإصابة بالأنفلونزا من المشكلات التي تجعل درجة حرارة الجسم في اضطراب شديد، كذلك الإصابة بالالتهاب الرئوي، ومشكلات وأمراض الصدر، وأمراض الجهاز التنفسى.

يعان الجسم أيضا من ارتفاع درجة الحرارة عندما يعانى من مرض السل، كذلك مشكلات كرات الدم البيضاء، بعض مشكلات التهاب المسالك البولية قد تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة كذلك، التهابات المعدة التهابات الجهاز الهضمى من المشكلات التي نتسبب ارتفاع في درجة الحرارة كذلك.