شكرا لقرائتكم خبر عن انقص وزنك في وقت قصير بـ 7 نصائح بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن والتخلص من الوزن الزائد والسمنة، هدف يسعى إليه الكثير من الأشخاص، يعانى خلالها الشخص من حالة اضطراب شديد في الوزن بالزيادة، فيلجأ إلى نظام ريجيم، أو نظام دايت للتخلص من هذه الدهون، فضلا عن أن السمنة لها الكثير من الأضرار على صحة الإنسان، وفقا لما قالته الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية بمعهد التغذية.

تابعت أن السمنة مشكلة، تؤثر على كل مناحى الجسم والصحة، قد تؤدى إلى الإصابة بالكثير من الأمراض أو ترفع فرص الإصابة بها، ولعل من أهمها، اختلال نسب السكر في الدم، اضطراب ضغط الدم، ارتفاع نسب الكوليسترول، ضعف الحركة، اضطراب النوم، كلها مضار قد تخلفها السمنة.

وقدمت استشارى التغذية مجموعة من الحلول والقواعد لنظام غذائى صحى أو تعديل صحى في نظام الأكل يقلل ويحد من زيادة الوزن والسمنة ومنها :

1. الاهتمام بتقسيم الوجبة بشكل متساو يجعل كل العناصر فيها متساوية، الكربوهيدرات النسويات، والدهون الصجحية، وكذا البروتين

2. الاهتمام بالوجبات المقسمة أفضل من الوجبات العامرة الكبيرة

3. تنظيم شرب المياه

4. يتناول الشخص كل أنواع الطعام، ولكن بكميات وبحساب

5. الوجبة المتكاملة هي المثالية، حتى وان لم تحتوي على بروتين حيوانى

6. تناول الكثير الألياف والخضراوات يعنى المزيد من الشبع، ركز عليها

7. لا ينجح أي نظام غذائى إلا بالرياضة وممارستها ، لابد من التمارين الرياضية المنظمة