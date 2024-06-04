شروط لازم تعرفها للمشروبات المثلجة فى الشارع.. لحماية أسرتك من الأمراض

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القاهرة - سامية سيد - هناك امراض يجب الانتباه إليها عند الأطفال خلال فصل الصيف وهي التهاب المعدة والأمعاء أو أنفلونزا المعدة، وهي عدوى مؤلمة في المعدة تصاحبها أعراض مثل الغثيان والقيء وآلام في البطن والإسهال والجفاف. والأطعمة والمياه الملوثة على جانب الطريق هي أسباب التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال، و الفواكه والعصائر المقطعة تسبب التسمم الغذائي، كما أن الثلج المستخدم فيها ملوث، فإذا شرب الطفل هذه العصائر أو أكل الفاكهة فإنه يصاب بالمرض. ويحدث التهاب المعدة والأمعاء بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية، وفقا لما نشره موقع hindustantimes.



ويجب على الوالدين التأكد من حصول الطفل على طعام طازج محلي الصنع، وتجنب الأطعمة والمشروبات على جانب الطريق، وغسل اليدين قبل تناول الطعام، والحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة، ويجب على الوالدين استشارة الطبيب فورًا بعد ملاحظة أعراض مثل القيء والإسهال لدى الأطفال.



ولمكافحة الحرارة، يميل غالبية الناس إلى شرب عصائر الطريق مثل الليمون والمانجوأو البرتقال الذي يحتوي على الثلج. ومع ذلك، إذا لم يتم الحفاظ على النظافة، فإن الثلج يتلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية ويمكن أن يعاني الشخص من التهاب الكبد الذي يسبب أعراض مثل الغثيان والقيء والتعب وفقدان الشهية وآلام المفاصل واليرقان والحمى. وللوقاية من التهاب الكبد لا بد من شرب الماء المغلي، وتناول الأطعمة المطهية جيداً، وتجنب شرب العصائر الملوثة من محال العصائر والتي تحتوي على الثلج .

وأوضح أن التهاب المعدة والأمعاء (عدوى بكتيرية أو فيروسية) يعني التهاب بطانة المعدة والأمعاء مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الإسهال وتشنجات البطن والغثيان والقيء بسبب تناول الطعام والماء الملوثين وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة والكثير من الحرارة تميل إلى إفساد الطعام أو يمكن أن ينتهي الأمر بالشخص أيضًا إلى تناول طعام قديم ظل مكشوفًا لفترة أطول ويعاني من هذه الحالة. وحتى سوء النظافة أثناء إعداد الطعام أو عدم غسل اليدين بعد الوصول إلى الحمام يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء. وللوقاية من هذه الحالة، حافظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب كمية كافية من الماء لطرد السموم من الجسم، وتناول محاليل إعادة الترطيب، واتباع النظافة الشخصية الجيدة، وتجنب تناول الأطعمة الملوثة على جانب الطريق، والراحة الكافية، وشرب الكثير من السوائل .

