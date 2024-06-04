شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: مبادرة قلبك أمانة زادت الوعي بأمراض القلب وقللت قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت مبادرة قلبك أمانة التابعة لحملة 100 مليون صحة التى أطلقتها الدولة لرعاية صحة المواطنين، أن تحقق نجاحا كبيرا فى اكتشاف أمراض القلب مبكرا وتوفير العلاج مجانا منذ إطلاقها.

وقال الدكتور سليمان بلال، استشارى الحالات الحرجة للقلب بمستشفى قصر العينى، إن مبادرة قلبك أمانة نجحت فى الكشف المبكر عن أمراض القلب وتوفير قسطرة فى المراكز بمعظم محافظات الجمهورية، مضيفا أنها قللت قوائم الانتظار لمرضى القلب الذين يحتاجون لقسطرة.

وأشار إلى أن الدولة أطلقت مبادرة قلبك أمانة لأن أمراض القلب السبب الأول للوفاة فى العالم، وأعداد مرضى القلب في تزايد مستمر ، وأمراض القلب لها تأثير مباشر على حياة المريض ومجهوده وأدائه اليومى فى العمل وهو ما يؤثر على الإنتاجية العامة لهؤلاء المرضى ويمثل عبئا مجتمعيا.

وأضاف أنه كلما زادت شدة المرض تزداد تكلفة العلاج على الفرد وعلى المجتمع، ومن هنا جاء دور الدولة فى إطلاق الحملات ومنها حملة قلبك أمانة.

وأكد أن الحملة نشرت التوعية المجتمعية بأمراض القلب والاكتشاف المبكر للأمراض من خلال مراقبة السكر والضغط وتحليل الكوليسترول التى يتم توفيرها فى المبادرة والتعامل المبكر مع هذه الأمراض وتقدير معدلات الإصابة بعد ذلك .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قد كشفت أن مبادرة قلبك أمانة قدمت الخدمات لـ 547 ألف و320 مواطنًا وقد انطلقت مبادرة قلبك أمانة منذ عام 2023 وتتواجد المبادرة في الوحدات الصحية والعيادات والقوافل الطبية المتنقلة والأماكن الحيوية في المحافظات.



