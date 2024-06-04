شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس برغبة شديدة فى تناول السكر.. 8 بدائل عشان صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسبب تناول السكريات الكثيرة الإدمان، والإفراط في تناول السكر المعالج والمحليات الصناعية يوميًا يمكن أن يضر بصحة القلب والأوعية الدموية ويؤدي إلى مشاكل تتعلق بالبشرة والشعر.

وفقا لموقع هيلث سايد يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر المعالج والمحليات الصناعية يوميًا إلى الإضرار بصحة القلب والأوعية الدموية لدى الشخص ويؤدي أيضًا إلى مشاكل أخرى تتعلق بالبشرة والشعر، على هذا النحو، عندما تقاوم الرغبة في تناول شيء حلو، اختر المحليات الطبيعية مثل الفواكه والمكسرات أو حتى الشوكولاتة الداكنة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

طرق تقليل الاعتماد على السكر 1. زيادة تناول البروتين

يمكنك أن تبدأ يومك بوجبة إفطار مليئة بالبروتين لإبعاد الرغبة الشديدة في تناول السكر، ويمكن أن يشمل ذلك الفواكه مثل التفاح والموز بالإضافة إلى التوت.

2. الدهون الصحية

إضافة المزيد من الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي للبقاء ممتلئًا وراضيًا.

3. وجبات منتظمة

من المهم تناول الطعام بانتظام والحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم، إذا كان هناك انهيار في مستويات السكر، قد يرغب المرء في الوصول إلى السكر الفوري.

4. الراحة والنوم الجيد

يجب إعطاء الأولوية للنوم وتجديد النشاط، إلى جانب الترطيب المناسب للتخلص من السموم.

5. تناول الخضراوات

قلل الرغبة الشديدة في تناول السكر بشكل طبيعي عن طريق تناول الخضراوات والفواكه الخضراء.

6. الحد من الكافيين

الإفراط في استهلاك الكافيين والكحول يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم و"الرغبة الشديدة في تناول الطعام منها السكريات.

7. قراءة الملصقات الغذائية

انتبه إلى السكريات المخفية في طعامك حتى تتمكن من تجنبها.

8. تجنب المحليات الصناعية

في الوقت نفسه، من المهم الابتعاد عن المحليات الصناعية، لأنها ليست مفيدة.