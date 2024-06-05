شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض النقرس وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يؤدي إلى التهاب مؤلم في المفصل، يتأثر إصبع القدم الكبير بشكل شائع، ولكن النقرس يمكن أن يؤثر أيضًا على اليدين أو الرسغين أو الركبتين أو الكاحلين أو المرفقين أو أي مفصل آخر، بحسب موقع هيلث.

أعراض النقرس

تشمل أعراض النقرس ما يلي:

-ألم في المفصل، والذي يمكن أن يكون شديدًا جدًا

-تورم حول المفصل، والذي يمكن أن يشعر بالألم

-دفء واحمرار الجلد فوق المفصل المصاب

-تقييد حركة المفصل

-عادة ما تتطور هذه الأعراض بسرعة ويمكن أن تستمر لمدة أسبوع إلى أسبوعين.

أسباب النقرس

يحدث النقرس بسبب تراكم حمض اليوريك الذي يسبب تورم المفاصل والتهابها.

حمض اليوريك هو منتج نفايات طبيعي يوجد عادةً في الدم. إنه يأتي من انهيار الخلايا والحمض النووي والأطعمة والمشروبات التي تتناولها.

يتراكم حمض اليوريك إما لأن الكليتين لا تفرزانه بالسرعة الكافية، أو بسبب إنتاج كمية كبيرة منه. يمكن لحمض البوليك الزائد أن يشكل بلورات في المفاصل. ويحدث النقرس عندما تسبب هذه البلورات التهابًا مفاجئًا وشديدًا في المفصل.

عوامل خطر النقرس

أنت أكثر عرضة للإصابة بالنقرس إذا كنت:

- من الذكور

- النساء فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث

-أكبر من 65 عامًا

-لديك أفراد من العائلة المقربين أصيبوا بالنقرس

-لديك مستويات عالية من حمض اليوريك في الدم

تشمل عوامل نمط الحياة التي تزيد من خطر الإصابة بالنقرس ما يلي:

- زيادة الوزن

-تناول نظام غذائي يتضمن الكثير من اللحوم ومخلفاتها والمحار

اتباع نظام غذائي قاسي أو الصيام

العوامل التي تؤثر على وظائف الكلى يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالنقرس. قد تشمل هذه العوامل ما يلي:

-التعرض للجفاف

-تناول الأدوية المعروفة باسم مدرات البول (الأدوية التي تزيد من إفراز الماء عن طريق الكلى).

-الإصابة بأمراض الكلى، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

-يمكن أن يؤثر النقرس أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من اضطرابات الدم (مثل سرطان الدم وسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية) والأشخاص الذين يتلقون العلاج لبعض أنواع السرطان.

علاج النقرس

قد يشمل علاج النقرس أدوية مسكنة للألم، وعادةً ما تكون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في بعض الحالات، قد يصف طبيبك أدوية أخرى لتخفيف الألم بسرعة وتقليل التورم والاحمرار.

يمكنك أيضًا توفير الراحة من أعراض النقرس في المنزل. يمكن أن يساعد وضع الثلج ورفع المفصل في تخفيف الألم.

من المهم أيضًا إراحة المفصل وحماية منطقة المفصل من المزيد من الضرر سيساعد العلاج الفوري على تخفيف أعراض النقرس الحاد ومنع المضاعفات بدون علاج، عادة ما تستمر أعراض النقرس لمدة أسبوع تقريبًا. قد لا تتعرض لهجوم آخر لعدة أشهر أو سنوات.

الوقاية من النقرس

يعاني بعض الأشخاص المصابين بالنقرس من نوبات متكررة، والتي يمكن الوقاية منها باستخدام الأدوية الموصوفة. تعمل هذه الأدوية عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك في الدم.وهذا يساعد على خفض مستويات حمض اليوريك عن طريق تقليل إنتاج الجسم لحمض اليوريك.

يمكنك أيضًا تقليل فرصتك في التعرض لمزيد من نوبات النقرس عن طريق اتباع بعض التغييرات في نمط الحياة، مثل:

فقدان الوزن تدريجيًا إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، مع تجنب الحميات الغذائية الرائجة

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن شرب الكثير من الماء، خاصة عندما تكون معرضًا لخطر الجفاف (مثل عندما تكون مريضًا أو تسافر على متن طائرة)