شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لتخفيف التهاب المفاصل فى الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل ليس مرضا واحدا، فهو مصطلح يشير إلى مجموعة من الحالات التي تنطوي على آلام المفاصل والالتهابات، وهناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل والحالات المرتبطة بالتهاب المفاصل، يمكن أن تكون أعراض التهاب المفاصل خفيفة أو معتدلة أو شديدة، وقد تكون مزمنة وتتفاقم مع مرور الوقت.

من المهم التحدث مع طبيبك قبل تجربة أي علاج لألم التهاب المفاصل حسب موقع هيلث سايد

1. إدارة وزنك

يمكن أن يكون لوزنك تأثير كبير على المفاصل وأعراض التهاب المفاصل، فالوزن الزائد يضع ضغطا إضافيا على المفاصل، وخاصة الركبتين والوركين والقدمين.

بالإضافة إلى تخفيف الضغط على مفاصلك، فإن فقدان الوزن الصحي أو الحفاظ عليه يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين حركتك وتقليل الألم ومنع المزيد من الضرر للمفاصل.

2. ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى التواصل مع الطبيب المختص لوضع خطة مخصصة يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن وتخفيف الضغط غير الضروري عن مفاصلك.

3. العلاج بالحرارة والثلج

يعد تسخين المفصل المتألم ووضع الثلج عليه طريقة سهلة وغير مكلفة لتخفيف آلام المفاصل الخفيفة ـ في حين أن هذا العلاج قد لا يحسن حالة المفصل، إلا أنه يمكن أن يوفر تخفيفًا مؤقتًا للألم لمساعدتك على ممارسة حياتك اليومية.

يمكن استخدام العلاج الحراري للمساعدة في إرخاء المفصل وتخفيف تصلب العضلات والمفاصل الأولي - وهو رائع قبل ممارسة النشاط البدني أو في الصباح بعد الاستيقاظ، يمكن تطبيق العلاج بالثلج للمساعدة في تخفيف الألم وللمساعدة في تقليل التهاب المفاصل وتورمها.

4. العلاج الطبيعي

يمكن أن يوفر لك طبيب العلاج الطبيعي طرقًا لتقليل الضغط والضغط على مفاصلك وتخفيف آلام المفاصل وتورمها. يمكن أن تشمل العلاجات العلاج اليدوي مثل التدليك والوخز بالإبر، وتقديم المشورة بشأن تحديد المواقع المناسبة وتقنيات حركة الجسم. يمكن أن يوصي أخصائي العلاج الطبيعي أيضًا بأجهزة مساعدة مثل الأقواس والجبائر وحشوات الأحذية لدعم وتخفيف الضغط في المفاصل.

