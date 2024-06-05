شكرا لقرائتكم خبر عن الجفاف وتشوش الرؤية.. علامات مبكرة لمرض السكر لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر يمكن تقليل فرص إصابتك به، من خلال اتباع نظام غذائى صحى، فضلا عن النظام الرياضى والحياتى بشكل عام، هناك علامات لمرض السكر المبكرة التى يعانى منها البعض دون أن ينتبهوا لها، وقد تكون علامة دالة على الإصابة بهذا المرض المزمن الذى يعانى خلاله مريض السكر من اضطراب نسب السكر فى الدم بارتفاعه الشديد.

علامات مرض السكر المبكرة

ذكر تقرير نشر فى موقع osfhealthcare أن علامات مرض السكر المبكرة كثيرة ويمكن أن تختلف من حالة لأخرى،فمرضى السكر يعانون الكثير من العلامات المبكرة التى قد ترشد صاحبها لاختلال السكر لديه، بعض أعراض مرض السكر، تظهر مبكرا مثل البدء فى كثرة التبول تدريجيا، فتزيد مرات دخول المريض إلى الحمام بشكل ملحوظ ومتزايد بمرور الأيام، فضلا عن أن الفم يصبح متغيرا عن طبيعته، جفاف الفم أحد أهم تلك العلامات التى يجب ملاحظتها، فالفم دوما جاف على الرغم من ترطيبه بالمياه.

يبدأ جسم مريض السكر فى ظهور بعض العلامات، مثل البطء الشديد فى التئام الجروح، كذلك لأن اختلالات وارتفاعات نسب السكر فى الدم يزيد من صعوبة الالتئام، كذلك يصبح الإنسان عرضة لبعض العلامات المبكرة والتى من بينها تشوش الرؤية، والذى له الكثير من الأشكال، فضلا عن أهم العلامات وهى فقدان الوزن السريع فى مدة قليلة ليصبح الأمر ملحوظا وبشدة.