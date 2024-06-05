شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بضغط الدم المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضغط الدم المرتفع مشكلة يعانى منها الكثيرين، فالضغط بشكل عام وفقا لتقرير نشر في موقع bhf هو عبارة عن ضغط الدم في الشرايين والأوعية مما يحمل الدماء إلى الدماغ والقلب وباقى أنحاء جسم الإنسان وأعضائه، ضغط الدم المرتفع له الكثير من المخاطر والمضاعفات هذا ما وضحه التقرير، مؤكدا على أن ضغط الدم عندما يرتفع تكون الشرايين قد فقدت كل قدراتها على إمكانية السريان لهذا الدم، كما أن تصبح متجمدة ومتصلبة بعض الشئ مما يجعل الجسم يعانى من الكثير من الأعراض.

مضاعفات ضغط الدم المرتفع كثيرة ومتنوعة، ويمكن أن تسبب الكثير من الأعراض والعوامل المختلفة، والتي من بينها أن يعانى الشخص من مشكلات في الإبصار، فضلا عن فشل كلوى، كذلك الإصابة بمشكلة السكتة القلبية، كما أن الخرف من المضاعفات التي من المحتمل أيضا الإصابة بها.

تابع التقرير موضحا أن أسباب ضغط الدم المرتفع تكمن في الكثير من العوامل مثل التدخين والذى من أهم أضراره انه يخل بالضغط، كذلك تناول الكثير من كميات الملح وإضافتها إلى الطعام، كذلك ضعف الحركة وقلة ممارسة التمرينات الرياضية، كما أن من أضرار السمنة وزيادة الوزن هو الإصابة باختلال ضغط الدم.

ويجب على من يعانى من ارتفاع ضغط الدم أن يهتم بنظام حياتى صحى، من خلال ممارسة الرياضة، والالتزام بنظام غذائى صحى ومفيد، فضلا عن تعزيز الحركة والنشاط، كذلك تناول الطعام الصحى الغنى بالخضروات الصحية، كذلك تقليل حدة الدهون والوجبات السريعة والالتزام بأدوية الضغط إن وصفها له الطبيب.