شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لأمهات الأطفال المصابين بالتوحد.. لراحتك النفسية ومساعدة ابنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطفال المصابون بطيف التوحد يعبرون عن أنفسهم بشكل مختلف. وتظهر الأبحاث أن الأمهات اللاتي يربين أطفالًا مصابين باضطراب طيف التوحد غالبًا ما يواجهن عددًا من التحديات، والتي تشمل زيادة التوتر والقلق ، والمشكلات الصحية وإدارة العواطف ، مما يؤدي غالبًا إلى العزلة الاجتماعية ، وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

نصائح أساسية لأمهات الأطفال المصابين بالتوحد انضمى إلى مجموعات الدعم:

يمكن أن يكون تشخيص مرض التوحد مرهقًا، وغالبًا ما يتم استكماله بالعزلة. ومع ذلك، من المهم التواصل مع أولياء الأمور الآخرين الذين لديهم أطفال مصابون بالتوحد والذين يفهمون هذه الصراعات. يمكن أن توفر هذه الروابط الدعم العاطفي والموارد القيمة لمساعدة الآباء على اجتياز هذه الرحلة. من خلال التواصل مع الآخرين، قد يحصل الآباء على الدعم الذي يحتاجونه، مع احتمال اكتشاف طرق جديدة لمساعدة أطفالهم على النمو.

اكتشف العلاج

تحليل السلوك التطبيقي، هو أداة قوية لتحسين مهارات الاتصال للأطفال المصابين بالتوحد. تستخدم هذه التقنية المكافآت والاستراتيجيات الأخرى لمساعدة الأطفال على تعلم مهارات جديدة وإدارة السلوكيات الصعبة. لقد نجح هذا النوع من العلاج في مساعدة العديد من الأطفال المصابين بالتوحد على تحسين مهاراتهم الاجتماعية وقدراتهم على الرعاية الذاتية والتنمية الشاملة والتواصل.

إنشاء جداول واقعية:

يزدهر الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد بالروتين - فتحديد أوقات ثابتة للوجبات ووقت النوم ومدرسة العلاج ووقت اللعب، مع الحد الأدنى من الاضطرابات يمكن أن يكون مفيدًا لكل من الأطفال وأولياء الأمور.

أنشئ ركنًا هادئًا:

خصص منطقة هادئة في منزلك حيث يمكن لطفلك الاسترخاء واللعب والشعور بالأمان. سيساعدهم ذلك على تعلم الحدود والشعور بالأمان. يمكن أن يؤدي استخدام الإشارات المرئية مثل الصور أو الشريط الملون إلى تحديد المساحة بشكل أكبر. إذا كان الطفل يعاني من نوبات غضب، فمن الضروري توفير مساحة آمنة للأطفال.

اصطحب طفلك معك في الأنشطة اليومية :

إذا كان سلوك طفلك لا يمكن التنبؤ بسلوكه، فقد تشعر أنه من الأسهل عدم تعريضه لمواقف معينة. ومع ذلك، عندما يتعرض الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد إلى بيئات مختلفة - مثل المهمات اليومية أو الذهاب إلى متجر البقالة أو مكتب البريد، فقد يصبحون أكثر راحة مع البيئة المحيطة بهم ويتعودون على العالم من حولهم.

اعتني بنفسك :

كمقدم رعاية، يصبح من المهم الحفاظ على صحتك الجسدية والعقلية لمواجهة التحديات التي قد تنشأ يوميًا.

التركيز على الإيجابيات :

تمامًا مثل أي شخص آخر، غالبًا ما يستجيب الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد بشكل جيد للتعزيز الإيجابي. التأكد من الحفاظ على جو إيجابي داخل الأسرة.

قد يكون من الصعب بناء تواصل مع طفل مصاب بالتوحد ولا يتحدث لفظيًا، ولكن كل ما تفعله ينقل رسائل - تعبيرات وجهك ونبرة الصوت ولغة الجسد كلها ترسل رسائل. تذكر أن طفلك المصاب باضطراب طيف التوحد يحاول التواصل معك بطريقته الخاصة - والمفتاح هو تعلم لغته الفريدة.