شكرا لقرائتكم خبر عن قلل نسبة الكوليسترول بدمج ٥ أطعمة في نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول هو مادة شمعية تشبه الدهون، يصنعها الكبد وتوجد في الدم ويساعد في بناء الخلايا وفيتامين د وبعض الهرمونات، ومع ذلك، لا يمكن للكوليسترول أن يتحرك من تلقاء نفسه في الجسم، ويحتاج إلى مساعدة البروتينات الدهنية، ترتبط هذه البروتينات الدهنية بالكوليسترول وتساعد في حركة الكوليسترول في مجرى الدم، وبحسب موقع تايمز ناو نتعرف على أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم.

هناك نوعان مختلفان من الكوليسترول، البروتين الدهني منخفض الكثافة والبروتين الدهني عالي الكثافة،البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) هو الكوليسترول السيئ الذي يؤدي في النهاية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) هو الكوليسترول الجيد الذي يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيدة.

يساعد الكولسترول الجيد في إعادة الكولسترول السيئ إلى الكبد حيث يتم إزالته، عندما يكون LDL أعلى من HDL، فإن ذلك يؤدي إلى ترسب الدهون في الأوعية الدموية.

ارتفاع الكولسترول هو حالة تتميز بزيادة مستويات الكولسترول السيئ (LDL) في الدم، وتشكل هذه الحالة مخاطر صحية كبيرة وتؤدي إلى تكوين رواسب دهنية في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تضييقها والتأثير على تدفق الدم، وبمرور الوقت، يمكن أن يزيد هذا من خطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية.

من المهم مراقبة مستويات الكوليسترول لديك، يلعب نظامك الغذائي دورًا حاسمًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، فيما يلي 5 أطعمة يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول لديك.

الفواكه والخضراوات

فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم. من المعروف أن الفواكه والخضراوات مثل التفاح والكمثرى والخوخ والحمضيات والبامية والباذنجان والجزر والخضروات الورقية مفيدة. تأكد من تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضراوات يوميا.

الأسماك الدهنية

الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد هذه الأحماض الدهنية على خفض الدهون الثلاثية، وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير وغيرها غنية بالألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول. استهلاك هذه الحبوب يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المكسرات

يمكن أن يمنحك اللوز والجوز والمكسرات الأخرى جرعة جيدة من البروتين. لديهم أيضًا دهون وألياف صحية للقلب، تناول المكسرات بانتظام يمكن أن يحسن مستوى الدهون لديك عن طريق تقليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار. كما أنها تساعد على زيادة مستويات الكولسترول الجيد.

البقوليات

تعتبر الفاصوليا والعدس والبازلاء والحمص مصادر جيدة للبروتين النباتي وغنية بالألياف القابلة للذوبان. ترتبط هذه الأطعمة بالكولسترول في الجهاز الهضمي وتساعد على إزالته من الجسم، الاستهلاك المنتظم للبقوليات يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ.