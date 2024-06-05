شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهمية مراقبة مرضى السكري لكمية الملح المتناولة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي الملح الزائد إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والأمراض المصاحبة الشائعة لمرض السكري، بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تناول كميات كبيرة من الصوديوم أيضًا على وظائف الكلى، مما قد يؤدي إلى تفاقم اعتلال الكلية السكري، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ويُنصح عادةً مرضى السكري بالحد من تناول السكر نظرًا لتأثيره على مستويات السكر في الدم. ولكن هذا ليس كل شيء. يحتاج مرضى السكري أيضًا إلى مراقبة تناولهم للملح لأنه يمكن أن يسبب الكثير من الضرر ويؤدي إلى مضاعفات صحية أخرى، وتناول الكثير من الملح غير صحي ومضر لجسمك. لا يؤدي ذلك إلى احتباس السوائل فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الكلى.

تبلغ كمية الصوديوم اليومية الموصى بها لمعظم البالغين حوالي 2300 ملغ، أي ما يعادل حوالي ملعقة صغيرة من ملح الطعام، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فإن الحد الموصى به غالبا ما يكون أقل من ذلك، حوالي 1500 ملغ يوميا،

لتقليل تناول الملح بشكل آمن، إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها:

اختر المنتجات منخفضة الصوديوم

طهي الطعام في المنزل باستخدام كمية أقل من الملح

أضف نكهة إلى طعامك بالأعشاب والتوابل

تجنب الأطعمة المصنعة والسريعة، لأنها غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم المخفي

استشر اختصاصي تغذية للحصول على إرشادات شخصية بشأن تقليل الملح