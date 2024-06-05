شكرا لقرائتكم خبر عن النوبة القلبية بين الشباب.. هل الإجهاد الشديد السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايدت معدلات النوبة القلبية، بين الشباب على مستوى العالم فى السنوات الأخيرة، فى ظل سرعة الحياة اليومية وضغوطها، فهل يمكن أن يكون الإجهاد الشديد وضغوط العمل هي سبب الوفاة المفاجئة بالأزمة القلبية بين الشباب.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.



وبحسب موقع كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية فإن الإجهاد الشديد قد يكون سبب الإصابة بالنوبات القلبية بين الشباب، حيث إن الإجهاد يسبب الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب، لكن إدارة الإجهاد والتوتر يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة القلب.

كيف يؤثر الإجهاد على صحة القلب؟

لقد عانى العديد من الأشخاص، على مدار حياتهم، من الإجهاد الحاد (أو قصير الأمد)، وهو رد فعل فسيولوجي ونفسي لحدث معين يختفي بسرعة، مثل إلقاء خطاب (إذا كنت متوترًا بشأن التحدث أمام الجمهور)، أو الضغط على الفرامل فجأة لتجنب سيارة قادمة، أو الخلافات الزوجية، ومع ذلك، فإن الإجهاد المزمن هو شعور مستمر بالضغط والإرهاق لفترة طويلة من الزمن - يمكن أن ينتج عن مجهود كبير في العمل أو بيئة عمل سامة.

وأكد الأطباء أن الإجهاد هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب – التي تعد من أكثر أسباب الوفاة حول العالم - إلى جانب النظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني وقلة الحركة، والتدخين، وشرب الكحول، والسمنة.

1. هناك العديد من الطرق التي يؤثر بها الإجهاد على القلب

الإجهاد المزمن أو الطويل الأمد قد يسبب مستويات أعلى من الالتهاب في الجسم مما يساهم في زيادة تراكم اللويحات في الشرايين، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل مرض الشريان التاجي، ويمكن أن يؤدي مرض الشريان التاجي إلى نوبة قلبية، واضطرابات في نظم القلب، وفشل القلب.



كما أن الإجهاد يؤدي إلى زيادة الكاتيكولامينات، وهي الهرمونات التي يتم إنتاجها في الغدد الكظرية، و أحد هذه الكاتيكولامينات هو الأدرينالين، وهو هرمون "القتال أو الهروب"، والذي يزيد من اليقظة العقلية أثناء المواقف العصيبة لكن الأدرينالين يتسبب أيضًا في تسارع ضربات القلب ويرفع ضغط الدم.



الكثير من هذه الهرمونات بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إتلاف القلب، كما أن زيادة هرمون إجهاد آخر، يسمى الكورتيزول، تزيد أيضًا من ضغط الدم، وكذلك سكر الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية.



بالنسبة للشخص الذي يعيش مع الإجهاد المزمن، يمكن أن تكون النتيجة ألمًا في الصدر، ونبضات قلب غير منتظمة، وضيق في التنفس، وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.



يمكن أن يكون للإجهاد قصير الأمد تأثير أيضًا، على سبيل المثال، في الأشخاص الذين لديهم بالفعل تراكم للبلاك في شرايينهم، يمكن أن تساهم زيادة الأدرينالين أحيانًا في تمزق اللويحات، مما يؤدي إلى جلطة دموية يمكن أن تنمو بشكل كبير بما يكفي لمنع تدفق الدم تمامًا والتسبب في نوبة قلبية.الإجهاد المفاجئ يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية سابقة، مثل عدم انتظام ضربات القلب.

ولكن الإجهاد يمكن أن يكون له أيضًا تأثيرات غير مباشرة على القلب، عندما يشعر الناس أنهم لا يستطيعون الهروب من ظروف إجهادهم المزمن، فقد يتعاملون باللجوء إلى سلوكيات غير صحية.



الإجهاد مرتبط بسلوكيات مثل النظام الغذائي غير الصحي والتدخين وشرب الكحول، هذه السلوكيات يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وهي عوامل خطر أساسية لأمراض القلب.

2. يؤثر الإجهاد على الناس بطرق مختلفة

عندما يتعلق الأمر بالإجهاد، فإن كل شخص مختلف - وينطبق الشيء نفسه على أمراض القلب، إن ما يعتبر عامل ضغط أو ما يعتبر مرهقًا لشخص ما مقارنة بشخص آخر هو أمر شخصي - هناك أيضًا قدر كبير من التباين في تأثيرات هذا التحدي، اعتمادًا على تجاربك السابقة وكيف تعلمت التعامل مع التأثيرات العاطفية.



بعض الأشخاص الذين عانوا من ضغوط كبيرة سيصابون بأمراض القلب، في حين لن يصاب بها آخرون هذا يشبه السرطان من بين الأشخاص الذين يدخنون، لا يصاب البعض بالسرطان، والبعض الآخر يصاب به..إنه مزيج من ضعفهم الجيني، وبيئتهم، وأسلوب حياتهم - وكيف تعمل كل هذه العوامل معًا في تطور المرض".



أظهرت دراسة في مجلة لانسيت أن الأشخاص الذين أبلغوا عن ارتفاع مستويات التوتر، وتاريخ من الاكتئاب، وعوامل نفسية اجتماعية أخرى كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بمقدار 2.5 مرة.

ومن أبرز طرق الوقاية من النوبة القلبية اتباع نمط حياة صحى وتناول نظام غذائى صحى والبعد عن الأكلات السريعة والإقلاع عن التدخين وتقليل التوتر والاجهاد من خلال عمل تمارين التنفس العميق .