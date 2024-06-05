كيف تتجنب الأمراض المعدية فى الحج؟ 10 نصائح للوقاية

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القاهرة - سامية سيد - الحج من الشعائر الإسلامية التي يجتمع فيها ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم، وخلال التجمعات الكبيرة في أي مكان، تزداد فرص انتقال الأمراض المعدية. لذا، من الضروري اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الحجاج ومن حولهم.

كيف تتجنب انتقال الأمراض المعدية في الحج؟ 10 نصائح للوقاية

وفقا للموقع الطبي webmd، نستعرض 10 نصائح للوقاية من الأمراض المعدية خلال التجمعات الكبيرة والتي تشمل التالى:

1. الحصول على التطعيمات اللازمة:

قبل السفر للحج، يجب التأكد من الحصول على جميع التطعيمات الموصى بها مثل لقاح الأنفلونزا، ولقاح المكورات السحائية، هذه التطعيمات تلعب دورًا مهمًا في حماية الحجاج من الأمراض المعدية.

2. غسل اليدين بانتظام:

يجب غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وخاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام. في حالة عدم توفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على كحول بنسبة لا تقل عن 60%.

3. ارتداء الكمامات:

ينصح بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وخاصة أثناء الطواف والسعي، حيث يقلل ذلك من احتمالية استنشاق الجراثيم المنتشرة في الهواء.

4. تجنب لمس الوجه:

يجب تجنب لمس الوجه (العينين، الأنف، والفم) قدر الإمكان، حيث يمكن أن تنتقل الجراثيم إلى الجسم عن طريق هذه المنافذ.

5. استخدام الأدوات الشخصية:

يجب عدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل المناشف، وأدوات الأكل، وفرشاة الأسنان مع الآخرين لتجنب انتقال العدوى.

6. الحفاظ على النظافة الشخصية:

ينبغي الحرص على الاستحمام بانتظام وتغيير الملابس بانتظام للحفاظ على النظافة الشخصية ومنع تكاثر الجراثيم.

7. شرب الماء النظيف:

يجب التأكد من شرب الماء النظيف والمعبأ، وتجنب شرب المياه من مصادر غير موثوقة لتفادي الإصابة بالأمراض المعوية.

8. تناول الطعام الصحي:

يجب تناول الطعام من مصادر موثوقة وتجنب الأطعمة المكشوفة أو التي تباع في الأماكن غير النظيفة، كما ينبغي الحرص على تناول وجبات غذائية متوازنة لدعم الجهاز المناعي.

9. تجنب الأماكن المزدحمة بقدر الإمكان:

على الرغم من أن الحج يتطلب التواجد في أماكن مزدحمة، إلا أنه يمكن محاولة تجنب الازدحام الشديد بقدر الإمكان والابتعاد عن الأماكن المليئة بالمرضى.

10. الالتزام بالتعليمات الصحية:

يجب الالتزام بجميع التعليمات والإرشادات الصحية المقدمة من الجهات الصحية المختصة، مثل وزارة الصحة السعودية، واتباع التوجيهات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.