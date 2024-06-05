شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تؤكد تأثر حالتك النفسية بارتفاع الحرارة.. 6 خطوات ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الحرارة الشديدة بالتغيرات في المزاج والنوم واستجابات التنظيم العاطفي، أثناء الحرارة الشديدة، يلاحظ أن الناس يكونون أكثر سرعة في الانفعال والاندفاع. قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من انخفاض النوم، ونتيجة لذلك، قد يشعرون بالتعب وعدم القدرة على مواصلة التركيز على الأنشطة اليومية، يمكن أن تؤثر موجة الحر في نهاية المطاف على الصحة النفسية وفقا لما نشره موقع healthshots

فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن الحرارة قد تؤثر سلبًا على صحتك النفسية: 1. تقلب المزاج

إذا كنت تشعر بمزيد من الانفعال أو عدم الارتياح أو القلق أو الاكتئاب أكثر من المعتاد، فافهم أن كل ذلك يحدث تحت تأثير موجة الحر المستمرة. إن الشعور بتقلبات مزاجية مستمرة أو الشعور بمزيد من العدوانية أمر شائع أيضًا لدى بعض الأشخاص في ظل هذا الطقس.

2. صعوبة في التركيز

يمكن أن يجد الناس صعوبة في التركيز أو التفكير بوضوح في ظل الحرارة الشديدة. قد تواجه صعوبة في إنهاء المهام التي عادةً ما يكون إكمالها أسهل بالنسبة لك.

3. أنماط النوم المضطربة

درجات الحرارة المرتفعة جدًا، خاصة في الليل، يمكن أن تعيق نمط نومك. قلة النوم الجيد تجعلك تشعر بالتعب والغضب طوال اليوم. ويمكن أيضًا أن يؤدي إلى تفاقم حالات الصحة العقلية مثل القلق أو الاكتئاب.

4. التوتر أو الإرهاق

قد تجعلك الحرارة تشعر بالقلق أو الإرهاق بشكل غير عادي. قد يكون هذا أيضًا بسبب قلقك بشأن العيش تحت حرارة شديدة، أو إذا كان ذلك يؤدي إلى تفاقم مشاكلك الحالية في الحياة.

5. الأعراض الجسدية

ليس عقلك فقط هو الذي يتأثر بالحرارة، بل يمكن أن يظهر تأثير الحرارة أيضًا في شكل أعراض جسدية على سبيل المثال، الشعور بمزيد من التعب في الجسم، أو زيادة الصداع، أو الشعور بالدوار أو الغثيان، هي بعض الأعراض الجسدية للحرارة. إن الشعور بمثل هذه الأعراض المزعجة في جسمك يمكن أن يجعلك أكثر قلقًا.

6. التغيرات السلوكية

يمكنك حتى ملاحظة تغيرات في سلوكك تحت موجات الحرارة على سبيل المثال، قد تجد صعوبة في التحكم في غضبك، وقد تصبح أكثر اندفاعًا أو قد تتصرف بشكل مختلف عندما يكون الجو حارًا للغاية.

طرق لتحسين حالتك النفسية فى فصل الصيف

- من الضرورى التعرف على مشاعرك وقبولها سواء كنت تشعر بالإرهاق بسبب الحرارة أو تشعر بالوحدة وسط موجة الأنشطة الصيفية.

- ابحث عن الهدوء والجلوس فى الأماكن المكيفة، وارتداء ملابس خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء، وحافظ على رطوبة جسمك

-الاستحمام بالماء البارد أو السباحة في حمام السباحة يمكن أن يوفر أيضًا راحة فورية من الحرارة ويساعد في تخفيف مشاعر الاكتئاب.

-إنشاء روتين يومي يمكن أن يوفر الاستقرار، قم بتحديد أوقات منتظمة للنوم والوجبات، ودمج النشاط البدني في جدولك الزمني، وتخصيص وقت للاسترخاء

-حارب مشاعر العزلة من خلال التواصل مع الأصدقاء أو أفراد العائلة

-ابحث عن المتعة في الأنشطة التي تجلب لك السعادة والهدف سواء كنت تمارس هواية ما، أو تتطوع في مجتمعك