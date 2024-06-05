للحجاج.. اعرف طرق حفظ الطعام السليمة والصحية

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القاهرة - سامية سيد - يستعد حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج لهذا العام، ومن بين الاستعدادات التي يجب أن يتخذها الحجاج العناية بسلامة الطعام للوقاية من التسمم الغذائي، لذا نقدم في هذا التقرير نصائح للعناية بسلامة الطعام أثناء فترة الحج والسفر.

للحجاج.. اعرف طرق حفظ الطعام السليمة حتى لا تصاب بالتسمم

يحدث التسمم الغذائي نتيجة تناول طعام ملوث يمكن أن يتلوث الطعام عند التعامل معه أو تخزينه أو تحضيره بشكل غير صحيح، بحسب موقع better health.

حفظ الطعام بطرق صحية يساعد في الوقاية من التسمم الذى يؤثر على صحتك ويجعلك لا تقوم بمناسك الحج كما يجب:

-الأطعمة الجافة أو المعبأة: تتطلب معظم الجراثيم بيئة رطبة للنمو، لذا فإن الأطعمة الجافة، مثل رقائق البطاطس، آمنة عادةً بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة الموجودة في عبوات محكمة الغلق من المصنع، مثل التونة المعلبة أو البسكويت المعلب، تكون آمنة عادةً إذا لم يتم فتحها أو التعامل معها من قبل شخص آخر، بحسب موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي.



-الأطعمة النيئة: تجنب تناول الأطعمة النيئة قد يكون تناول الفواكه أو الخضراوات أكثر أمانًا إذا كان بإمكانك تقشيرها بنفسك أو غسلها.



-تجنب تناول السلطات الطازجة، حتى لو كانت مقطعة أو ممزقة بشكل ناعم فقد تكون ملوثة ولا يمكن حتى للمياه النظيفة غسلها.



-تجنب الصلصات والتوابل والصلصات الأخرى المصنوعة من الفواكه أو الخضراوات النيئة.



-تجنب تناول اللحوم أو المأكولات البحرية النيئة



الحليب: الحليب المبستر من زجاجة مغلقة بإحكام آمن للشرب عادةً.

تحضير الطعام والتسمم الغذائي

-اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون وجففهما جيدًا قبل تحضير الطعام من المرجح أن تنقل الأيدي المبللة البكتيريا، لذا خذ الوقت الكافي لتجفيفها جيدًا.

-لا تستخدم نفس لوح التقطيع للأطعمة النيئة التي سيتم طهيها (مثل اللحوم) والأطعمة التي يتم تقديمها غير مطبوخة (مثل السلطات). يقلل هذا من فرص التلوث المتبادل للطعام.

إذا لم يكن لديك ألواح تقطيع أو أدوات منفصلة لتحضير الأطعمة النيئة والأطعمة الجاهزة للأكل، فقم بتنظيفها وتجفيفها جيدًا بين كل استخدام.

لاحظ أنه يجب طهي معظم الأطعمة بدرجة حرارة مرتفعة،

تأكد من طهي الدواجن حتى يصبح اللحم أبيض اللون، وخاصة بالقرب من العظم.

اغسل الفواكه والخضراوات النيئة بالماء النظيف قبل استخدامها.

إذا شعرت بتوعك، فاترك شخصًا آخر يحضر الطعام.

تخزين الطعام والتسمم الغذائي

-افصل الطعام النىء عن الطعام المطبوخ، وقم بتخزين الطعام النىء في قاع الثلاجة لتجنب تساقط العصائر على الأطعمة الأخرى وتلويثها.

اترك الأطعمة المطبوخة تبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل تخزينها في الثلاجة لا ينبغي أن يستغرق هذا أكثر من ساعتين - سيكون التبريد أسرع إذا وضعت الطعام الساخن في حاويات أصغر بدلاً من تركه في حاوية واحدة كبيرة هذا يمنع درجة حرارة الثلاجة من الارتفاع ويقلل من خطر نمو البكتيريا في جميع الأطعمة المخزنة في الثلاجة.

-قم بتغطية جميع الأطعمة بأغطية أو غلاف بلاستيكي.