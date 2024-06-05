شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشعور بالدوار فى الموجة الحارة.. 7 طرق سهلة للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجة الحرارة، يزداد خطر الإغماء و هو فقدان مؤقت للوعي يحدث عادة بسبب انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي وقت من السنة، إلا أنه أكثر شيوعًا في الطقس الحار بسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وعوامل أخرى، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.



بعض النصائح لتجنب الإغماء عند ارتفاع درجات الحرارة

حافظ على رطوبتك

ـ أحد أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنب الإغماء في الطقس الحار هي الحفاظ على رطوبة الجسم. عندما تصاب بالجفاف، ينخفض حجم الدم، مما يجعل من الصعب على قلبك ضخ الدم إلى الدماغ. هذا يمكن أن يؤدي إلى الدوار والإغماء. اشرب الكثير من الماء طوال اليوم، خاصة إذا كنت ستخرج في الجو الحار.

تجنّب الأنشطة المجهدة خلال الأوقات الأكثر حرارة في اليوم

تكون الشمس عادة في أقوى حالاتها بين الساعة 10 صباحًا و4 عصرا، وإذا أمكن، تجنب النشاط المجهد خلال هذه الساعات. إذا كنت مضطر للخروج، خذ فترات راحة متكررة في الظل، واستمع إلى جسدك. إذا بدأت تشعر بالدوار ، توقف عما تفعله واحصل على قسط من الراحة.

ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة

ارتداء الملابس الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة تعكس الألوان الفاتحة أشعة الشمس، مما يساعد على إبقائك باردًا. تسمح الملابس الفضفاضة بتدوير الهواء حول جسمك، مما قد يساعد أيضًا في منع ارتفاع درجة الحرارة.

استخدم المراوح أو تكييف الهواء

يمكن أن تساعد المراوح وتكييف الهواء في الحفاظ على برودتك في الطقس الحار إذا شعرت بدوار.

تناول وجبات منتظمة

يمكن أن يؤدي تخطي الوجبات إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مما قد يزيد من خطر الإغماء. تناول وجبات منتظمة ومتوازنة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم. قم بتضمين الكثير من الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي، لأنها تحتوي على الماء ويمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم.

كن حذرا من الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تزيد من خطر الإغماء في الطقس الحار. إذا كنت تتناول الدواء بانتظام، فتحدث مع طبيبك حول ما إذا كان يمكن أن يؤثر على قدرتك على تحمل الحرارة. إذا كان ذلك ممكنًا، تجنب الخروج في درجات حرارة شديدة، أو اتخذ احتياطات إضافية للبقاء باردًا.

تعرف على علامات الإغماء

من المهم معرفة علامات الإغماء حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا حدث لك أو لشخص آخر يمكن أن تشمل الأعراض الدوار، والدوخة، والغثيان، والشعور بالحرارة أو التعرق. إذا بدأت تشعر بالإغماء، استلقِ مع رفع ساقيك أو اجلس مع وضع رأسك بين ركبتيك. إذا رأيت شخصًا آخر يفقد وعيه، فساعده على الاستلقاء ورفع ساقيه، واطلب المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

