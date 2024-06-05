شكرا لقرائتكم خبر عن لو الطالب بيعانى من فرط الحركة.. نصائح لمراجعة فعالة قبل الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويبدأ طلبة الثانوية العامة امتحاناتهم، ويعانى بعض الطلبة من مشكلة فرط الحركة ونقص الانتباه التي لا تصيب الأطفال فقط بل تصيب أيضاً البالغين، حيث إنهم قد يعانون منها منذ صغرهم، وهذه المشكلة تؤثر على مذاكرتهم ومراجعة الدروس، لذا في هذا التقرير نقدم نصائح للمراجعة الفعالة مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.



إذا كنت تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فقد يؤثر ذلك على دراستك وقدرتك على التركيز لفترات أطول من الوقت، مما يجعل فترة المراجعة والامتحان وقتًا عصيبًا، بحسب موقع bcu، هناك نصائح تساعدك على المراجعة الفعالة بدون تشتت..

1. لا تجلس في صمت

ستخبرك الكثير من نصائح المراجعة بإيجاد بيئة هادئة والدراسة دون تشتيت الانتباه بالموسيقى أو التلفزيون، إذا كنت تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فقد تستفيد من القيام بالعكس تمامًا.

يمكن أن يساعدك تشغيل الموسيقى أو برنامج تلفزيوني في الخلفية أثناء المذاكرة على التركيز، حيث يمنع عقلك من التجوال والتفكير في أشياء أخرى.

2. تقنيات المراجعة

لجعل المراجعة أكثر إثارة للاهتمام، جرب مجموعة من طرق الدراسة المختلفة منها طريقة تقطيع الكلمات لأجزاء وحفظها أو مراجعة ما تعلمته على فترات منتظمة، وفى كل مرة، تلتصق المعلومات بشكل أفضل قليلاً في عقلك، تساعد تقنية التكرار المتباعد هذه على نقل الأشياء من ذاكرتك قصيرة المدى إلى ذاكرتك طويلة المدى، حتى تتمكن من تذكرها لفترة أطول.

3. تجنب عوامل التشتيت

يجد الجميع صعوبة في وضع هواتفهم جانبًا والتركيز على المذاكرة، ولكن إذا وجدت أن هاتفك يجذبك باستمرار، فقم بتثبيت تطبيق يكافئك على عدم استخدام هاتفك لفترات زمنية محددة.

جرّب تقنية بومودورو وهى تقنية تساعد في تقسيم جلسة المراجعة إلى أجزاء يمكن إدارتها.

على سبيل المثال، إذا كان لديك ساعتان للمراجعة، فقم بتقسيمها إلى أربع جلسات مدة كل منها 25 دقيقة مع فترات راحة مدتها 5 دقائق بين كل جلسة.

ستمنحك فترات الراحة شيئًا تتطلع إليه وتجعلك تقضي 25 دقيقة في التركيز على المراجعة.

4. خذ فترات راحة

إذا كان هناك شيء يجذب انتباهك بعيدًا عن عملك، فخذ استراحة مناسبة وابتعد عن مكان المذاكرة واجلس لمدة 5 دقائق للاسترخاء يمكنك التحدث مع أحد أفراد أسرتك أو الخروج في بلكونة المنزل لتغيير جو المذاكرة وحتى تستعيد تركيزك عند العودة للمذاكرة.



إن أخذ استراحة سيُرضي الجزء من دماغك الذي يخبرك بفعل شيء آخر غير المراجعة، ولكن قد يكون من الجيد ضبط مؤقت إن ضبط مؤقت يشير إلى نهاية استراحتك سيذكرك بالعودة إلى المراجعة.

5. كافئ نفسك



إن عمل قائمة ووضع علامة على الأشياء في نهاية اليوم أمر مجزٍ حقًا وسيساعدك على تتبع تقدمك، سيساعدك ذلك على رؤية أنه حتى لو تشتت انتباهك أثناء المراجعة، فقد حققت شيئًا ما وتمكنت من وضعه في قائمة المهام الخاصة بك، ويمكنك مكافأة نفسك عند إنجاز المهام.