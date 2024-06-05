شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى توازن بين التهوية واستخدام التكييف.. عشان صحة أسرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع درجة الحرارة وموجات الحر المتتالية تجعلك تقوم بتشغيل مكيف الهواء طوال اليوم أو لساعات طويلة، لكن وفقًا للخبراء، فإن التعرض المطول للهواء البارد جنبًا إلى جنب مع التهوية السيئة للمكان يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض- بما في ذلك الربو الذي يضر بصحتك، في هذا التقرير نتعرف على الآثار الجانبية لاستخدام مكيفات الهواء، بحسب موقع تايمز ناو".

مخاطر تشغيل التكييف طوال اليوم على صحتك

يضعف الهواء الجاف الأغشية المخاطية في أنفك وحلقك، مما يجعلك أكثر عرضة للفيروسات والبكتيريا المحمولة جوًا.

أجبرت موجة الحر الشديدة ودرجات الحرارة المرتفعة الناس على تشغيل مكيفات الهواء التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العديد من المنازل.

وقال الأطباء، بما أن مكيفات الهواء يمكن أن تجبرك على إغلاق الأبواب والنوافذ - فإن التهوية السيئة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض إذا كنت تعمل في مكتب مكيف أو تستمر في تشغيل تكييف الهواء في منزلك لمعظم أجزاء اليوم.



في الأصحاء، يمكن أن يؤدي التعرض لمكيفات الهواء ذات الهواء البارد جدًا إلى حدوث تغييرات في مجاري الهواء التنفسية مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو.

الجفاف



الوظيفة الأساسية لمكيف الهواء هي إزالة الحرارة من الهواء، وأثناء القيام بذلك، فإنه يزيل الرطوبة أيضًا، هذا الهواء الجاف يسبب دمارًا للعديد من وظائف الجسم، مما يؤدي إلى:



-تعمل مكيفات الهواء على تقليل كمية الرطوبة في الهواء بشكل كبير وبما أن العينين بحاجة إلى الترطيب، فإنها تتسبب في تفاقم أعراض جفاف العين.

-يسبب جفاف العين تهيجًا وحكة وقد يجعل رؤيتك ضبابية.

الربو



يؤدي الهواء الجاف إلى تهيج الجهاز التنفسي، مما يسبب الاحتقان والسعال وحتى تفاقم الحالات الموجودة مثل الربو.

الصداع

إذا قضيت الكثير من الوقت في الأماكن المغلقة مع تشغيل مكيفات الهواء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فمن المرجح أن تعاني من الصداع أو حتى الصداع النصفي.



إن المعركة المستمرة بين تنظيم درجة حرارة الجسم الطبيعية والبيئة الباردة يمكن أن تؤدي إلى الصداع والتعب.

اضطراب النوم والتعب

بينما يمكن للهواء البارد أن يهدئك للنوم في البداية، فإن الجفاف وتقلبات درجة الحرارة تعطل دورة نومك، مما يجعلك تشعر بعدم الارتياح.

أيضًا، غالبًا ما يشكو أولئك الذين يعملون في بيئة مكتبية بها تكييف من الشعور بالتعب والإرهاق يميل معظم هؤلاء الأشخاص أيضًا إلى الشعور بتهيج الأغشية المخاطية ومشاكل التنفس.

البرد والأنفلونزا

إن الجلوس في غرف مكيفة لساعات طويلة يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالبرد والسعال والإنفلونزا.

تشير الدراسات إلى وجود صلة محتملة بين التعرض للتكييف لفترات طويلة وزيادة خطر الإصابة بالعدوى

يضعف الهواء الجاف الأغشية المخاطية في أنفك وحلقك، مما يجعلك أكثر عرضة للفيروسات والبكتيريا المحمولة جوًا.

تصلب وألم العضلات

يمكن أن يؤدي البرودة المستمرة إلى تصلب عضلاتك، مما قد يؤدي إلى آلام وأوجاع.

طرق لإيجاد التوازن وبدائل لمكيف الهواء

هناك طرق للبقاء هادئًا دون التضحية بصحتك فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يجب مراعاتها:

-افتح النوافذ والأبواب كلما أمكن ذلك للسماح للهواء النقي بالدوران.

- يمكن للمراوح الموضوعة بشكل جيد أن تعزز حركة الهواء بشكل أكبر.

-اختر الأقمشة الخفيفة والقابلة للتنفس مثل القطن أو الكتان. تجنب ارتداء الملابس الزائدة في الداخل.

-يعزز الهواء الجاف الجفاف قم بزيادة تناولك للمياه لتجديد السوائل المفقودة والحفاظ على رطوبة بشرتك والأغشية المخاطية.

-يمكن أن يؤدي إضافة الرطوبة إلى الهواء إلى تحسين مستويات الراحة بشكل كبير والتخفيف من المشكلات المتعلقة بالجفاف.

-اضبط منظم الحرارة على درجة حرارة مريحة، ويفضل أن تكون بين (25.5 درجة مئوية و27.7 درجة مئوية) استخدم المؤقتات أو أدوات التحكم الذكية لتنظيم استخدام مكيف الهواء وتجنب تشغيله باستمرار.