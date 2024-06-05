شكرا لقرائتكم خبر عن طرق العناية بالمولود الجديد فى الموجة الحارة.. عشان تحافظى على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدوم مولود جديد إلى العائلة يُعد من أجمل اللحظات في حياة الأبوين، وخلال فصل الصيف والموجات الحارة، يحتاج المولود الجديد إلى عناية خاصة لحمايته من تأثيرات الحرارة الشديدة، التي يمكن أن تكون خطيرة على صحته.



أوضح الدكتور وجدى هاشم استشارى طب الأطفال أنه خلال موجة الحر يجب على الأم الحفاظ على ترطيب الطفل وإمداده بالسوائل اللازمة لتجنب التعرض للجفاف، وكشف الطبيب أنه يجب الحفاظ على ترطيب المولود الجديد من خلال الرضاعة الطبيعية لطفلك بانتظام، لأن حليب الأم يحتوي على جميع السوائل التي يحتاجها الطفل للحفاظ على رطوبته، مع مراقبة علامات الجفاف.

وقدم الاستشارى نصائح أخرى كالتالى



ـ يجب ضبط درجة حرارة الغرفة من خلال استخدام المراوح أو المكيفات، مع التهوية الجيدة للغرفة وتجنب التعرض المباشر للهواء البارد، والتأكد من الملابس التى يرتديها الطفل أن تكون مناسبة وفضفاضة من القطن.



ـ يجب التأكد من حماية البشرة من التعرض المباشر للشمس، وإذا اضطررت للخروج في الحر يجب الحفاظ على طفلك في الظل دائمًا عندما تكونين خارج المنزل، مع استخدام قبعات عريضة الحواف لحماية وجهه ورقبته، والتأكد من استخدام واقي الشمس ، مع مراقبة درجة حرارة جسم الطفل والتأكد من عدم تعرق طفلك كثيرًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى الطفح الحراري، وإذا شعرت بأن جسم طفلك دافئ للغاية، قومي بتبريده على الفور باستخدام منشفة مبللة بماء فاتر.



ـ الاستحمام المتكرر بالماء الفاتر، حيث يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء الفاتر في تبريد جسم طفلك، ولكن تجنبي الماء البارد جداً.



ـ توفير الراحة أثناء النوم، تأكدي من أن مكان نوم طفلك مريح وآمن، مع استخدام أغطية قطنية خفيفة لتجنب التعرق.

