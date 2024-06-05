شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عدم انتظام ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسبوع العالمى لعدم انتظام دقات القلب، يتم إحياؤه سنويًا خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو لرفع مستوى الوعي حول حالة عدم انتظام ضربات القلب الحرجة والتي غالبًا ما يتم تجاهلها.

يؤثر عدم انتظام ضربات القلب على الملايين في جميع أنحاء العالم، ويتراوح من غير ضار إلى مهدد للحياة، يمكن أن يساعد فهم هذه الحالة وأسبابها وأعراضها وخيارات العلاج في إدارة المضاعفات الصحية الشديدة والوقاية منها.

عدم انتظام ضربات القلب وفقا لموقع onlymyhealth هو حالة ينبض فيها قلبك إما بسرعة كبيرة، أو ببطء شديد، أو بشكل غير متسق، يمكن أن تشعر وكأن قلبك يرفرف أو يتسارع أو يتخطى النبضات، يصفه بعض الناس بأنه ضرب في الصدر، قد يأتي هذا االشعور ويختفي ويمكن أن يكون أكثر وضوحًا أثناء النشاط البدني أو التوتر. بالنسبة للبعض، يمكن أن يسبب الشعور بالضعف أو الدوار أو عدم الراحة في الصدر.

ما هو عدم انتظام ضربات القلب؟

عدم انتظام ضربات القلب بأنه نبض غير متناسق للقلب، يحدث ذلك عندما لا يعمل النظام الكهربائي للقلب بشكل صحيح مما يتسبب في ضربات القلب في بعض الأحيان بسرعة كبيرة أو بطيئة للغاية.

ومع ذلك، من الطبيعي تمامًا أن يكون معدل ضربات القلب سريعًا أو بطيئًا في بعض الأحيان، على سبيل المثال، إذا كان الشخص يمارس التمارين الرياضية بقوة، فمن الطبيعي أن يكون معدل ضربات قلبه أسرع مقارنة بالوقت الذي يكون فيه الجسم في حالة راحة.

أنواع عدم انتظام ضربات القلب

هناك عدة أنواع من عدم انتظام ضربات القلب ولكن فيما يلي نوعان رئيسيان.

-بطء القلب: معدل ضربات القلب أبطأ من المعدل الطبيعي، وعادة ما يكون أقل من 60 نبضة في الدقيقة، مما قد يسبب التعب والدوخة والإغماء.

-عدم انتظام دقات القلب: معدل ضربات القلب أسرع من الطبيعي، حيث يتجاوز 100 نبضة في الدقيقة.

أعراض عدم انتظام ضربات القلب

غالبًا ما تمر معدلات ضربات القلب غير المنتظمة دون أن يلاحظها أحد لأنها لا تظهر عليها أعراض في معظم الأوقات. ومع ذلك، هناك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك.

ألم في الصدر أو عدم الراحة

الخفقان

ضيق في التنفس

التعب

الإغماء

القلق

التعرق

أسباب عدم انتظام ضربات القلب

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، بما في ذلك:

الأسباب المتعلقة بالقلب:

-مرض القلب التاجي

-ضغط دم مرتفع

-عملية قلب

اعتلال عضلة القلب

عيوب القلب الخلقية

أسباب غير متعلقة بالقلب:

-الاختلالات الهرمونية (اضطرابات الغدة الدرقية)

-أدوية معينة

-الإفراط في استهلاك الكافيين

-التوتر أو القلق

-نبض القلب

علاج عدم انتظام ضربات القلب

يعتمد علاج عدم انتظام ضربات القلب على نوعه وشدته. تشمل الخيارات ما يلي:

-تغييرات نمط الحياة: تقليل تناول الكافيين، وإدارة التوتر، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

إجراءات طبية

-تقويم نظم القلب: صدمة كهربائية أو دواء لاستعادة الإيقاع الطبيعي.

-الاستئصال بالقسطرة: إجراء طفيف لتدمير الأنسجة المسببة لعدم انتظام ضربات القلب.

الأجهزة القابلة للزرع

أجهزة تنظيم ضربات القلب: أجهزة صغيرة يتم زرعها تحت الجلد للتحكم في إيقاعات القلب غير الطبيعية.

أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة (ICD): أجهزة تكتشف حالات عدم انتظام ضربات القلب الخطيرة وتوقفها عن طريق توجيه الصدمات لاستعادة الإيقاع الطبيعي.

الوقاية من عدم انتظام ضربات القلب

على الرغم من أنه لا يمكن منع بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب، إلا أن التدابير التالية يمكن أن تقلل من المخاطر:

-إجراء فحوصات طبية منتظمة لمراقبة صحة القلب

-إدارة الحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري

-اعتماد نظام غذائي صحي للقلب غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون

-تجنب استخدام التبغ والكحول

-البقاء نشيطًا بدنيًا مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام