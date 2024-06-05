شكرا لقرائتكم خبر عن "طقطقة" الظهر والأصابع.. أضرار لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طقطقة المفاصل هو سلوك شائع يقوم به الكثيرون، ويمكن أن تصبح عادة أو وسيلة للتعامل مع الطاقة العصبية، ويصفها البعض بأنها وسيلة "للتخفيف من حدة التوتر.



وفقا لموقع هارفارد المعنى بالصحة فإن طقطقة الأصابع تحدث عادة بسبب تحرير الغازات مثل النيتروجين من السائل الزلالي الموجود في المفاصل، هذا السائل يعمل كمواد تشحيم طبيعية للمفاصل.

أضرار طقطقة الظهر والأصابع ضعف المفاصل

قد تؤدي الطقطقة المتكررة إلى ضعف المفاصل والأنسجة المحيطة بها، مما يزيد من خطر الإصابة بالالتواءات.



التورم

في بعض الحالات، يمكن أن تسبب الطقطقة المتكررة تورمًا في المفاصل.

آلام المفاصل

قد يعاني البعض من آلام مستمرة في المفاصل نتيجة للطقطقة المتكررة.

تضرر الأنسجة

هناك احتمالية لتضرر الأنسجة الرخوة حول المفاصل بمرور الوقت.



تشير بعض الدراسات إلى أن طقطقة الأصابع بشكل معتدل قد لا تسبب أضرارًا كبيرة، ولكن الطقطقة المتكررة والقوية قد تؤدي إلى مشاكل بمرور الوقت.

أضرار طقطقة الظهر

أما عن طقطقة الظهر وفقا للتقرير فإنها تحدث عندما يتحرك الهواء أو الغاز المحبوس في المفاصل أو عندما تتحرك الفقرات بشكل مفاجئ.

الأضرار المحتملة لها تشمل:

-التهاب المفاصل: يمكن أن يؤدي الضغط المتكرر على المفاصل إلى التهابها.

-التسبب في الإصابات: قد تؤدي الطقطقة العنيفة أو غير الصحيحة إلى إصابات في العضلات أو الأربطة أو الفقرات.

-الألم المزمن: قد تؤدي الطقطقة المتكررة إلى آلام مزمنة في الظهر، خاصة إذا تمت بطريقة غير صحيحة.

-زيادة خطر الإصابات الخطيرة: في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الطقطقة غير المدروسة إلى إصابات خطيرة مثل الانزلاق الغضروفى .



نصائح مهمة

ـ استشارة طبيب إذا كنت تشعر بألم أو عدم ارتياح بعد طقطقة الظهر أو الأصابع

ـ تجنب الطقطقة القوية أو العنيفة، خاصة في مناطق مثل الظهر والرقبة.

ـ التمارين الصحية ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لتحسين صحة المفاصل والعضلات قد تكون بديلًا أفضل لطقطقة الظهر والأصابع.