شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فوق الـ 30.. أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان. على الرغم من أن الكوليسترول يعد ضرورياً لوظائف الجسم المختلفة، فإن زيادته عن المعدل الطبيعي يمكن أن تكون له آثار صحية خطيرة، نستعرض فيما يلى أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لدى الرجال فوق سن الثلاثين، وطرق الوقاية منه.

7 علامات على مستويات الكوليسترول السيئ في الأصابع والأقدام ليلاً

وفقا لموقع هيلث سايد نتعرف على أهم 7 علامات قد تظهر على أصابعك وقدميك، خاصة في الليل:

تنميل غير عادي في القدمين ليلاً

العلامة الأولى لمخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول هي الشعور غير المعتاد بالخدر في أصابعك وقدميك، خاصة عندما تحاول النوم ليلاً، يعد هذا مؤشرًا مبكرًا على فرط كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) الذي يسد الشرايين ويؤثر على الدورة الدموية، مما يؤدي إلى ضائقة عصبية محتملة.

برودة القدمين والأصابع ليلاً

إذا كانت يديك وقدميك باردة باستمرار، حتى عندما تكون المنطقة المحيطة دافئة، فقد تعتبر ذلك مؤشرًا على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار يحدث هذا بشكل رئيسي بسبب تقييد تدفق الدم الذي يحدث عندما يتراكم الكوليسترول داخل الأوعية الدموية مما يؤثر على تدفق الدم المنتظم.

تورم الأصابع والقدمين

إذا لاحظت وجود أي تورم أو تغير غير عادي في أصابع يديك وقدميك، فاعتبر ذلك مؤشرًا على ارتفاع نسبة الكوليسترول. يمكن أن تؤدي رواسب الكولسترول إلى إعاقة الدورة الدموية، مما يسبب الالتهاب وتغير لون الجلد .

غير قادر على تحريك قدميك

الشعور بالضعف والتعب المستمر في أصابعك وقدميك، خاصة في الليل، قد يشير إلى مدى تأثير الكوليسترول الضار على حيويتك، يمكن أن تؤدي إعاقة توصيل الأكسجين والمواد المغذية بسبب تراكم الكوليسترول إلى الضعف والشعور بالإرهاق.

تشنجات العضلات المستمرة وعدم الراحة

قد يعاني مرضى ارتفاع الكولسترول من عدم الراحة وتشنجات العضلات في أصابعهم وأقدامهم، خاصة أثناء الليل، يحدث هذا بشكل رئيسي بسبب نقص تدفق الدم الذي يمكن أن يسبب ذلك، مما يؤدي إلى إجهاد العضلات والألم الخفقان.

بطء شفاء الندبات أو الجروح

علامة أخرى شائعة لارتفاع نسبة الكوليسترول هي تأخر التئام الجروح، عندما يسد الكوليسترول الأوعية الدموية، فإنه يمكن أن يؤثر على قدرة الجسم على إصلاح الأنسجة التالفة، مما يجعل وقت الشفاء أطول من المعتاد حتى بالنسبة للجروح الصغيرة أو الكدمات أو الجروح في الأصابع والقدمين .

تكسر الأظافر

يمكن لأظافرك أن تقول الكثير عن صحتك العامة، بما في ذلك مشاكل الكوليسترول، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى هشاشة الأظافر أو تغير لونها، ويحدث ذلك بشكل رئيسي عندما يؤدي الإفراط في الكولسترول السيئ LDL إلى تعطيل تدفق الدم والدورة الدموية، مما يؤثر على صحة أظافرك.