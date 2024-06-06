شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطانات الجهاز الهضمي وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد حالات الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي في العصر الحديث وقد يكون السبب وراء ذلك هو اختيارات نمط الحياة الخاطئة، وتعد سرطانات الجهاز الهضمي أكثر شيوعًا بين الرجال وقد يزيد الخطر مع تقدم العمر وتشمل سرطانات الجهاز الهضمي أورام القولون والمستقيم والمعدة والبنكرياس والمريء والشرج والمرارة والكبد والقناة الصفراوية، ويعد التدخين والالتهابات الفيروسية والبكتيرية والتهاب البنكرياس المزمن والسمنة من الأسباب الرئيسية لسرطانات الجهاز الهضمي وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

وقد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الجهاز الهضمي من سلس الأمعاء وكذلك سلس البول، وآلام شديدة في البطن، وفقدان الشهية، والغثيان والقيء، وصعوبة في البلع وفقدان الوزن غير المبرر. ويزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع التقدم في السن، والسمنة، والخمول البدني، واتباع نظام غذائي غني باللحوم المصنعة أو الحمراء والتدخين على المدى الطويل.

الأنواع الرئيسية لسرطانات الجهاز الهضمي 1. سرطان المريء



إن أنبوب الغذاء "المرئ" هو المكان الذي يتطور فيه سرطان المريء، وله نوعان هما: سرطان الخلايا الحرشفية والسرطان الغدي وهما النوعان الرئيسيان المعروفان، ينشأ سرطان الخلايا الحرشفية عادةً في الأجزاء العلوية والمتوسطة من المريء، بينما يحدث السرطان الغدي غالبًا في الجزء السفلي، بالقرب من المعدة.

2. سرطان المعدة



يُعرف أيضًا باسم سرطان المعدة، وهو يؤثر على بطانة المعدة وعوامل الخطر تشمل الإصابة بالبكتيريا ، واتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المملحة أو المدخنة، والتدخين.

3. سرطان البنكرياس



وعادة ما يتم تشخيص هذا السرطان في مرحلة متقدمة، مما يجعل علاجه صعبا تشمل عوامل الخطر التدخين والسمنة والتهاب البنكرياس المزمن والتاريخ العائلي.

4. سرطان الكبد



يمكن أن ينشأ سرطان الكبد في الكبد نفسه (سرطان الكبد الأولي) أو ينتشر من أجزاء أخرى من الجسم (سرطان الكبد النقيلي)

5. سرطان القولون والمستقيم



يبدأ عادةً على شكل نمو صغير، يُسمى ورمًا، ويتطور ليصبح سرطانيًا بمرور الوقت. و عوامل الخطر تشمل العمر والتاريخ العائلي ومرض التهاب الأمعاء

استراتيجيات الوقاية من سرطانات الجهاز الهضمى • الحفاظ على نظام غذائي صحي



اتباع نظام غذائي غني بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي. من المستحسن الحد من تناول اللحوم المصنعة والحمراء

• الإقلاع عن التدخين:

يعد تعاطي التبغ عامل خطر كبير للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الجهاز الهضمي. الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذه السرطانات.

• حافظ على نشاطك :



ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا لا تساعد فقط في الحفاظ على وزن صحي ولكنها تقلل أيضًا من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.

• الفحوصات والكشف المبكر:



يمكن للفحوصات الروتينية، مثل منظار القولون لسرطان القولون والمستقيم والمنظار الداخلي لسرطان المريء والمعدة، اكتشاف الحالات السابقة للسرطان في مرحلة مبكرة عندما يكون العلاج أكثر فعالية.

• التطعيمات:



اللقاحات ضد التهاب الكبد B وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) يمكن أن تمنع العدوى التي تزيد من خطر الإصابة بالكبد وأنواع معينة من سرطانات المريء، على التوالي يمكنك مناقشة طبيبك حول خيارات التطعيم.