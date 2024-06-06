شكرا لقرائتكم خبر عن خليك صديقه.. طرق علاج السلوك العدوانى عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن ترجع العدوانية عند الأطفال إلى عدة أسباب، ففي بعض الأحيان يؤدي البقاء بعيدًا عن المنزل لفترات أطول إلى إثارة القلق لديهم، بينما قد تسبب في أحيان أخرى عوامل مختلفة مثل الضغط الأكاديمي، والمشاكل الشخصية، والبيئة الأسرية غير الصحية إلى تدهور سلامهم النفسي. وعلى الرغم من كل هذه العوامل، هناك طرق معينة يمكن لكبار السن من خلالها تعليم أطفالهم الحفاظ على الهدوء الذاتي والاتزان العقلي، وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

علاج السلوك العدوانى عند الأطفالإقامة الصداقة معهم

من الضروري للمعلمين وكذلك الآباء إقامة علاقة صداقة مع الأطفال وهذا يزيل التردد من ذهن الطفل، ويجعله أقرب إلى الأكبر منه، ويجعله أكثر راحة في مشاركة مشاكله، ويعزز في الوقت نفسه علاقة إيجابية صريحة بينهما.

تعليمهم التصرف بشكل صحيح

يجب على المعلمين وأولياء الأمور تثقيف الأطفال حول كيفية إدراكهم للعمل، وما يجب أن يكون استجابتهم المناسبة له ويجب عليهم أيضًا تثقيفهم بأن القضايا التافهة في الحياة اليومية لا تحتاج دائمًا إلى التعامل معها بعدوانية أو بعقلية متطرفة.

الحفاظ على تحفيزهم وتشجيعهم

في بعض الأحيان يتطور لدى الأطفال موقف من الغضب والاشمئزاز تجاه كبارهم عندما لا يحصلون على نصيبهم المستحق من التشجيع على إنجازاتهم الصغيرة لذلك، يجب على الآباء والمعلمين دائمًا تشجيع الأطفال على مساعيهم الصغيرة حتى يتمكنوا من الاستمرار في الوصول إلى أهدافهم.