شكرا لقرائتكم خبر عن لو شريك حياتك مصاب باضطراب الشخصية الحدية.. كيف تتعامل معه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون العلاقات صعبة بشكل خاص عندما يكون أحد الزوجين مصابًا باضطراب الشخصية الحدية، ومن المهم أن تتذكر أنه بينما لا يمكنك التحكم في سلوك شخص آخر، يمكنك التحكم في كيفية التصرف أو الرد على الموقف، والتعرف على اضطراب الشخصية الحدية وكيفية تأثيره على سلوك شريكك قد يساعد في تخفيف بعض الإحباطات لدى كلا الطرفين، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

1 - في الأساس، اعلم أن أعراض اضطراب الشخصية الحدية، مثل مشكلات احترام الذات، والشعور غير المستقر بالذات، والخوف من الهجر، والتقلبات المزاجية الدرامية، كلها أمور صعبة على شريكك كما هي عليك، وفي بعض الأحيان، القليل من التعاطف والتواصل الجيد يمكن أن يقطع شوطا طويلا.

2 - احصل على الدعم لنفسك أيضًا. التحدث إلى المعالج بمفردك أو الانضمام إلى مجموعة دعم يمكن أن يساعدك على تطوير مهارات التعامل مع الصعوبات في العلاقة، تعرف على المزيد حول الحفاظ على علاقة صحية إذا كنت أنت أو شريكك متأثرًا باضطراب الشخصية الحدية

ومن الشائع جدًا أن يتم تشخيص إصابة شخص مصاب باضطراب الشخصية الحدية بحالات صحية عقلية أخرى أيضًا. في الواقع، حوالي 85% من الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الحدية استوفوا أيضًا معايير التشخيص لحالة صحية عقلية أخرى.

تشترك هذه الأمراض المصاحبة في العديد من الأعراض نفسها مثل اضطراب الشخصية الحدية وبدون الخلفية الصحيحة والتاريخ الطبي، يمكن بسهولة أن يتم تشخيص شخص ما بشكل خاطئ لأن الطبيب أو أخصائي الصحة العقلية يفتقد قطعة من اللغز، و على سبيل المثال، غالبًا ما يتم تشخيص الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الحدية بشكل خاطئ على أنهم مصابون باضطراب ثنائي القطب بناءً على مشاكل العصبية والاندفاع والغضب .