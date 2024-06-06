شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف المبكر عن أمراض القلب الروماتيزمية يجنبك الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يدرك البعض أنهم مصابون بأمراض القلب الروماتيزمية حتى يواجهوا صعوبات في القلب في وقت لاحق من حياتهم، و يمكن أن تؤدي أمراض القلب الروماتيزمية إلى مضاعفات خطيرة، مثل السكتة القلبية و السكتة الدماغية، أو الانسداد الرئوي، أو ارتفاع ضغط الدم الرئوي، أو عدم انتظام ضربات القلب، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

الوقاية والعلاج

تعد التهابات الحلق العقدية المتكررة أو غير المعالجة عامل الخطر الرئيسي للحمى الروماتيزمية، ويمكن الوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية عن طريق الكشف المبكر وتناول المضادات الحيوية بانتظام لمنع حدوث الحمى الروماتيزمية ويمكن في كثير من الأحيان علاج الالتهابات العقدية.

ويتم تحديد العلاج في الغالب من خلال مدى الضرر الذي يصيب صمامات القلب. في الظروف الشديدة، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لاستبدال أو إصلاح الصمام التالف بشكل كبير و يمكن استخدام الأدوية المضادة للالتهابات لتقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

يمكن تجنب أمراض القلب الروماتيزمية، ولكن إذا تركت دون علاج، فإنها تشكل مخاطر صحية كبيرة. إن رفع مستوى الوعي حول أعراض التهاب الحلق العقدي وأهمية طلب العلاج الطبي يمكن أن يقلل من حدوث الالتهابات غير المعالجة.

وفي المناطق التي ينتشر فيها مرض القلب الروماتيزمي، يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة للأطفال في الكشف المبكر عن التهابات الحلق العقدية والحمى الروماتيزمية وإدارتها. يعد فهم أسبابه وعوامل الخطر أمرًا ضروريًا في وضع استراتيجيات وقائية فعالة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز نتائج صحية أفضل للأفراد والمجتمعات المتضررة.